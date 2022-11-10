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Sessiz Katilin ilk belirtisi yürürken ortaya çıkıyor! Tedavi edilmezse felç ve kalp krizi riski yüksek

10.11.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzda gelişen birçok hastalığın farkında olmayabiliyoruz. Sessizce ilerleyen hastalıklar biz teşhis edene kadar çok ciddi sonuçların gelişmesine neden olabiliyor. Kolesterol sessizce ilerleyen ve hayati riskleri bulunan bir hastalık olduğu için 'Sessiz Katil' olarak biliniyor. Yüksek kolesterolün ilk belirtisi yürüyüşte fark edilebiliyor.

Sessiz Katilin ilk belirtisi yürürken ortaya çıkıyor! Tedavi edilmezse felç ve kalp krizi riski yüksek

Yüksek kolesterole neden olan çok çeşitli etkenler bulunuyor. Ancak sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam kolesterol riskini oldukça artıran faktörler arasında üst sırada bulunuyor. Toplumda birçok kişi yüksek kolesterol hastası olmasına rağmen hastalığının farkında değil. Yüksek kolesterol için erken ve doğru tedavi yöntemi izlenmemesi kalp krizi, felç riskini artırıyor.

BACAKLAR DARBE ALIYOR

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Arterlerinizde sessizce biriken yüksek kolesterolü bırakmak , bu alanda plak birikimini teşvik ediyor. Kolesterol dışında, plaklar yağlı maddeler, hücresel atık ürünler, kalsiyum ve fibrin birikintileri içerir. Arterler bu karışımı çok fazla içerdiğinde kalınlaşıyor ve sertleşiyor. Bu, kan akışınız için iyi bir haber değil, bacaklarınız da darbe alıyor ve “ilk göze çarpan” işareti tetikliyor.

AĞRI VE KRAMPLARA DİKKAT

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Cleveland Clinic'e göre bacaklarınıza akan kan eksikliği bazen periferik arter hastalığı veya kısaca PAH olarak bilinen "yaygın" bir duruma yol açabilir. Neyse ki, bu durum, hareket ettiğinizde ve yürüdüğünüzde uyarı işaretlerini tetikler. PAD tarafından tetiklenen "ilk göze çarpan semptom" bacak rahatsızlığı, ağrı veya kramptır.

YÜRÜDÜKTEN SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

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Mayo Clinic , "Çoğu zaman bu ağrı, durumun ciddiyetine bağlı olarak, belirli bir hızda ve belirli bir süre yürüdükten sonra bacaklarda ortaya çıkar. " Bu ağrı başta sabit değildir, sadece aktivite ile gelişir ve dinlenince geçer. Bu geçici doğası nedeniyle, bu ağrıya genellikle aralıklı topallama denir.

YORGUN HİSSETTİREBİLİR

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Mayo Clinic şunları ekliyor: “Egzersiz sırasında başlar ve dinlenme ile biter. Klodikasyon kötüleştikçe, ağrı istirahat sırasında ortaya çıkabilir. ” Ayrıca bacak kaslarınızı uyuşuk, zayıf, ağır ve yorgun hissettirebilir.

YAŞAM AKTİVİTELERİNİZİ ENGELLEYEBİLİR

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Cleveland Clinic, bu kırmızı bayrak işaretinin "golf yapmak veya torunların peşinden koşmak" gibi olağan günlük aktivitelerinize katılmanızı engelleyecek kadar şiddetli olabileceğini açıklıyor.

DİĞER KOLESTEROL BELİRTİLERİ

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Bacaklarınızdaki ağrının yanı sıra, PAD sonunda aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka anlatı belirtilerine neden olabilir:

Dinlenirken, özellikle geceleri düz yatarken ayaklarınızda ve ayak parmaklarınızda yanma veya ağrıyan ağrı
Ayaklarınızdaki serin cilt
Cildinizde kızarıklık veya diğer renk değişiklikleri
Daha sık enfeksiyonlar
İyileşmeyen ayak parmakları ve ayak yaraları

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

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Yüksek kolesterol seviyesini düşürmek için kolesterol düşürücü bir diyet, peynir, tereyağı, sosis ve bisküvi gibi doymuş yağ alımınızı azaltmaya odaklanır. Bununla birlikte, çözünür lif alımınızı artırmak da seviyenizi düşürmenize yardımcı olabilir.
Diğer yararlı yaşam tarzı değişiklikleri arasında alkolü azaltmak , sigarayı bırakmak ve egzersiz yapmak yer alır. Ayrıca her gece altı saatten az uyuyan kişilerin kötü kolesterol olan LDL'ye sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu bulundu.

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