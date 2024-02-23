Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış son olarak Melis Sezen ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu geçtiğimiz eylül ayında sessiz sedasız evlenmişti. Üç yıldır birliktelik yaşadığı Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturan Ünalmış şimdi de müjdeli haberi duyurdu.

Sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Murat Ünalmış 'İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi…Seni çok seviyorum…' notunu düştü. Ünlü oyuncu bu kare ile baba olacağını duyurdu.





