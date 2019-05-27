SETA Brüksel'de Türkiye-NATO ilişkileri ele alındı

BRÜKSEL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Brüksel ofisinde "Türkiye-NATO İlişkileri ve NATO'nun Geleceği" paneli düzenlendi.

SETA Brüksel Koordinatörü Enes Bayraklı'nın moderatörlüğündeki toplantının açılış konuşmasını Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk yaptı.

Öztürk, Türkiye'nin terörle mücadelesine ve bölgesel güvenliğe katkılarına değinerek, "Türkiye, NATO'nun Afganistan'dan Kosova'ya kadar tüm misyonlarına katkı sunmaktadır." dedi.

Türkiye'nin savunma harcamalarına yüzde iki ayırma hedefine 2024'e kadar ulaşmak istediğini belirten Öztürk, Türkiye'nin NATO'nun ikinci en büyük orduya sahip müttefiki olduğunu anımsattı.

Öztürk, NATO'ya Türkiye'nin sunduğu katkının yadsınamayacağını vurguladı.

German Marshall Fund Brüksel Direktörü Ian Lesser de Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400 hava savunma sistemi konusunun sadece teknik bir mesele olmadığını belirterek, "Bu siyasi bir sorun. Türkiye S-400'leri alırsa F-35'lerin transferi durdurulur ve bu büyük bir kayıp olur." değerlendirmesinde bulundu.