Sevda Noyan’ın çirkin 10 Kasım paylaşımı ortaya çıktı

Sevda Noyan geçtiğimiz günlerde katıldığı Ülke TV kanalındaki açıklamalarıyla tartışmaların odağına oturdu. Noyan, konuşma sırasında elinde komşularının da olduğu 50 kişilik bir ölüm listesi olduğunu söylemesi tepki çekti. Hesabını korumaya alan Noyan’ın 10 Kasım’da da çirkin bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

ATATÜRK'E HAKARET

2013 yılına ait paylaşımında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı ortaya çıkan Sevda Noyan, “Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel bizi kurtar diyenlere, ibretle bakma günü. Bugün, hep o gün…” ifadeleri ile dikkat çekti.





