HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevda Noyan’ın çirkin 10 Kasım paylaşımı ortaya çıktı

Sevda Noyan’ın çirkin 10 Kasım paylaşımı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 17:27 | Son Güncelleme

Katıldığı özel bir televizyon programında, elinde komşularının da olduğu 50 kişilik bir ölüm listesi olduğunu söyleyen Sevda Noyan’ın konuşmasına tepkiler sürerken, önceki yıllarda 10 Kasım'da da çirkin bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Sevda Noyan’ın çirkin 10 Kasım paylaşımı ortaya çıktı

Sevda Noyan geçtiğimiz günlerde katıldığı Ülke TV kanalındaki açıklamalarıyla tartışmaların odağına oturdu. Noyan, konuşma sırasında elinde komşularının da olduğu 50 kişilik bir ölüm listesi olduğunu söylemesi tepki çekti. Hesabını korumaya alan Noyan’ın 10 Kasım’da da çirkin bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

ATATÜRK'E HAKARET

2013 yılına ait paylaşımında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldığı ortaya çıkan Sevda Noyan, “Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel bizi kurtar diyenlere, ibretle bakma günü. Bugün, hep o gün…” ifadeleri ile dikkat çekti.

noyan

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de sadece orada kutlanıyor! 600 yıllık geleneğe koronavirüs engel olamadıTürkiye'de sadece orada kutlanıyor! 600 yıllık geleneğe koronavirüs engel olamadı
Soylu, JÖH'leri ziyaret etti: Ödleri patlıyor, bu işi bitirelimSoylu, JÖH'leri ziyaret etti: Ödleri patlıyor, bu işi bitirelim
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, 'Beklenen gün geldi' diyerek paylaştı

Bakan Koca, 'Beklenen gün geldi' diyerek paylaştı

Kan donduran olay! Cinayet anındaki sesleri eşine dinletmiş

Kan donduran olay! Cinayet anındaki sesleri eşine dinletmiş

Bazı illerde okullar açılacak mı? Bakan Selçuk duyurdu

Bazı illerde okullar açılacak mı? Bakan Selçuk duyurdu

Hepsi bir evden çıktı! Dahası da var

Hepsi bir evden çıktı! Dahası da var

Bomba ifşa! 'Canlı gördüğünde...'

Bomba ifşa! 'Canlı gördüğünde...'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

Ayşe Arman'a konuştu! 'Cansız bedenine son sarılışım'

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Çıkarlarımızın hedef alınması halinde...

Dışişleri'nden çok sert tepki!

11 Mayıs Pazartesi günü her yer açılacak mı? 11 Mayıs'ta nereler açılacak?

Erdoğan duyurmuştu! Yarına dikkat: Bazı alanlar açılıyor ama...

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Sokağa çıkma kısıtlamaları bitiyor! İşte o tarih

Soylu, JÖH'leri ziyaret etti: Ödleri patlıyor, bu işi bitirelim

Soylu, JÖH'leri ziyaret etti: Ödleri patlıyor, bu işi bitirelim

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında art arda deprem

Peş peşe korkutan depremler!

Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi

Karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.