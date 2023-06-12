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Sevdiği şarkıyı duyan yaşlı kadın, marketin ortasında dans şovu yaptı! Şaşkına çeviren anlar kamerada

12.06.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Alışveriş yapmak için bir markete giren yaşlı kadın, sevdiği müziğin çaldığını duyunca reyonların arasını sahneye çevirdi. Çalışanların şaşkın bakışları arasında ceketini ve çantasını çıkarıp kenara koyan kadın, bir anda dans etmeye başladı. Bale yapan yaşlı kadın, gençlere taş çıkartan dans gösterisini ayaklarını yere paralel açarak bitirdi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o renkli görüntüler...

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi’nde bulunan bir markete yaşlı kadın alışveriş yapmak için girdi. Burada almak istediği ürünlere bakan yaşlı kadın, radyoda çalan müziği duyunca kendinden geçti. Bir anda oynayarak ilerlemeye başlayan ve ardından elindeki çantayı yere bırakıp ceketini çıkaran yaşlı kadın, alanı adete sahneye çevirdi.

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Kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. O anları izleyen çalışan ise hayretler içinde kaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadın, balesi ayaklarını açarak tamamladı.

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“İLGİ ÇEKİCİYDİ”

Gözlerin pasını silen dansın ardından market sahibi Şeyma Tüysüz, güvenlik kamerasını izleyerek o anları sosyal medyasında paylaştı. Kadının daha önce de alışveriş yaptığını izledikleri görüntü sonrası şaşırdıklarını söyleyen Tüysüz, “Bir müşterimiz marketimize geldi. Reyon arasında ’Ben sanatçıyım, ben dansçıyım’ diyerek, kendini müziğe bırakmış. Çalışan arkadaşımız durumu görmüş ve yaşananları anlamak için kamera kayıtlarına baktık. O görüntüleri gördük. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ve çok ilgi çekti. Görüntülerde ablamızın dans şovu vardı. Çok şaşırdık ve o yaştaki bir insan için sergilediği hareketler ilgi çekiciydi” dedi.

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“ÇOK ŞAŞIRDIK”

Yaşlı kadını oynadığı esnada gören ve ne olduğunu anlayamayan market görevlisi İrem Hilal Özçelik, “Ben reyon arasında geçerken bir teyze geldi. Bana dedi ki ’Ben dansçıyım, oyuncuyum’ diyerek, ceketini çıkardı ve ardından müzik eşliğinde oynamaya başladı. Sonra dans ederken bacaklarını açtı. Biz ne olduğunu anlayamadık ve çok şaşırdık” diye konuştu.

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İHA

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