Sevgileri engel ve mesafe tanımadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan işitme engelli Erdoğan Ören, sosyal medyadan tanıştığı işitme engelli Endonezyalı Desy Meilyana ile evlendi.
İlçeye bağlı Perşembe beldesi Basat köyünde yaşayan işitme engelli inşaat işçisi 34 yaşındaki Ören ile işitme engelli 48 yaşındaki Meilyana, sosyal medyada tanışmalarının ardından bir süre sonra evlenme kararı aldı.
Evlenme kararını paylaşan Ören'in Endonezya'ya gitme isteğini kabul etmeyen ailesi, yakınlarını Endonezya'da meydana gelen tsunamide kaybettiği öğrenilen Meilyana'ya Türkiye'ye gelmesini ve burada evlenmelerini teklif etti.
Bunun üzerine yol masrafları gönderilen Meilyana, biletini alarak Türkiye'ye geldi. Çift, köylülerin de desteğiyle hayatlarını birleştirdi.
Erdoğan Ören'in yeğeni Mustafa Bayraklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, akrabaları olarak öncesinde evlenmelerine karşı olsalar da engel olamadıklarını söyledi.
Sevgiyle engellerini ortadan kaldıran çiftin düğünü için köy sakinlerinin tamamının destek olduğunu anlatan Bayraklı, şunları kaydetti:
"Bize, 'Meilyana'ya 20 bin lira göndermemiz gerekiyor.' dedi. Tabii başta, 'Gelir mi, gelmez mi?' diye tereddüt ettik, bilemedik. Meilyana bize uçak biletlerinin fotoğrafını attı. 'Şu tarihte havaalanında olacağım.' dedi. 7 Ekim sabahı Erdoğan ile birlikte havaalanına gittik. Onu oradan alıp köye geldik. Köyde halkımızın yardımıyla düğün yaptık.
Köyde herkes taşın altına elini koydu. İkisi de çok mutlu. Bizler elimizden geleni yaptık bundan sonra da destek olmaya çalışacağız ancak çifte yardım edilmesini istiyoruz."
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