HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AK Parti'deki değişim tartışması büyüdü! Erdoğan ikna edildi ama bazı partililer tepkili

AK Parti'deki değişim tartışması büyüdü! Erdoğan ikna edildi ama bazı partililer tepkili

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.06.2024 07:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart seçimlerinde tarihinde ilk kez ikinci parti durumuna düşen AK Parti'de 'değişim' tartışmaları devam ediyor. Parti içinde 'kongre' çıkmazı ise büyüdü. 'Hemen' değişim yerini '2025 kongresi'ne bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takvim için ikna edildiği belirtildi ancak bazı partililer bu duruma tepkili...

AK Parti'deki değişim tartışması büyüdü! Erdoğan ikna edildi ama bazı partililer tepkili

AK Parti’de yerel seçimlerden sonra, parti yönetiminde değişim olacağı beklentisine rağmen, kongrenin 2025 yılına bırakılması ihtimali bazı AK Partililerin tepkisini çekti.

b1

ERDOĞAN TAKVİM KONUSUNDA İKNA EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti Genel Merkez yönetiminin kongrenin 2025 yılında toplanmasına yönelik hazırladığı taslak takvim konusunda henüz verilmiş bir karar olmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takvim konusunda ikna edildiği ifade ediliyor. Değişim sürecinin zamana yayılması önerisi Kızılcahamam kampına katılanlar arasında da tepki ile karşılandı.

b2

"YUKARIDA OTURANLARIN DEĞİŞMESİ LAZIM"

Toplantılarda, “Kongrenin 2025’e bırakılmaması lazım. Değişim olacaksa bu geciktirilmemeli, zamanlaması önemli. Fazla bekletilirse de sıkıntı olur. Sonuç alınamaz. Kongre ertelenerek, değişim alttan yukarıya doğru yapılmak isteniyor. Böyle şey olmaz. Önce yukarıda oturanların değişmesi lazım” değerlendirmesi yapıldı.

b3

"TARTIŞMALARI 2025'TE BİTİRMEK LAZIM"

Kongrenin bir yıl sonraya bırakılmasının gerekçesi ise AK Parti yönetimince, “Bu yıl kongre yapılırsa, 2028 yılına kadar (3 yıllık süre nedeniyle) yeni bir kongre sürecine daha girmemiz lazım. Seçim öncesinde kongre tartışmaları bizi olumsuz etkiler. Bu nedenle, kongreyi 2025 yılında yaparsak, yeni vitrin ve yeni kadro AK Parti’yi 2028 seçimine götürür. Zaten seçimlerin 2027 yılında yapılması ihtimali de yüksek. Bu nedenle iç tartışmaları, kongre tartışmalarını 2025 yılında bitirip, önümüze bakarız” şeklinde açıklanıyor.

Cumhurbaşkanına da sunulan taslak takvimde göre, bu sonbaharda, ilçelerden başlayarak kongre sürecinin başlatılması, 2025 yılının mayıs veya eylül ayında ise büyük kongrenin yapılması öngörülüyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"Eşini boğdu, kendini astı! O sırada eve giren çocuk feryat etti: "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım"
Araçtan kurşun yağdırdılar: 1 ölüAraçtan kurşun yağdırdılar: 1 ölü
Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atamaDevlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atama
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kongre ak parti
En Çok Okunan Haberler
CRR'de dev ekran devrildi! Yaralılar var

CRR'de dev ekran devrildi! Yaralılar var

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Başkenti sağanak vurdu, elektrik kesintisi yaşandı

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Başkenti sağanak vurdu, elektrik kesintisi yaşandı

ABD duyurdu! F-16 satış kabul mektubu imzalandı

ABD duyurdu! F-16 satış kabul mektubu imzalandı

Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı! ESOGÜ: 'Açığa alındı'

Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı! ESOGÜ: 'Açığa alındı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.