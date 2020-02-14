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  4. Sevgililer Günü hediyesi alma bahanesiyle 5 bin TL'lik yüzük çaldılar

Sevgililer Günü hediyesi alma bahanesiyle 5 bin TL'lik yüzük çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2020 23:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen 2 kişi, yaklaşık 5 bin TL değerindeki 2 altın yüzüğü alıp, yerine sahte metal yüzük bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.30 sıralarında Körfez Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sevgililer Günü hediyesi almak için kuyumcuya gelen 2 kişi, iş yeri sahibine altın yüzük almak istediklerini söyleyerek modelleri incelemek istedi. Kuyumcunun tezgaha koyduğu tabla içerisindeki altın yüzükleri inceleyen 2 kişi, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faydalandı. Çarşaf giyen kadın tablada bulunan 5 bin TL değerindeki 2 altın yüzüğü alarak yerine sahtelerini bıraktı. Bir süre daha kuyumcuda yüzükleri inceleyen kişiler, iş yeri sahibine yüzük modellerini beğenmediklerini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Akşam sayımının yapıldığı sırada tablada bulunan sahte yüzükleri fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alarak kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İki şüphelinin hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kuyumcu hırsızlık sevgililer günü

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