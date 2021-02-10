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Sevgililer Günü için sıradışı promosyon!

10.02.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Sevgililer Günü için sıradışı promosyon!

Yeni Zelanda'daki pizza zinciri erotik ürünler satan bir mağazayla anlaşarak Sevgililer Günü'nde ilginç bir kampanya başlattı.

Hell Pizza, seks oyuncağı mağazası Adult Toy Megastore'la (ATMS) birlikte başlattığı kampanyada dileyenlere pizza siparişlerinin yanında "kurşun vibratör" olarak bilinen erotik oyuncaktan gönderiyor.

18 yaş üstü olduğunu doğrulayan müşteriler, Hell Pizza'nın uygulaması üzerinden double pizza satın aldıklarında dilerlerse siparişlerine vibratörü de ekleyebiliyorlar.

ATMS'nin açıklamasında "Evde vakit geçirenlerin sayısı artarken, kampanya modern Aşk Günü'nü kutlamak için yalnızca yetişkinlere özel biçimde eğlenceli ve neşeli bir yol sunuyor" dendi.

Ayrıca açıklamada pizza şirketinin dijital pazarlamasında doğrudan yetişkinlere ulaşmaya çalıştığı, 18 yaş altı kişilerle kampanya bilgilerinin paylaşılmamasını sağlamak için çevrimiçi platformları özenle seçtiği belirtildi.

Sınırlı stok bulunan kampanya kapsamında 4 bin 500 adet vibratör verilecek.

Pizza şirketine göre ATMS'nin anketinde Yeni Zelandalıların yarısının seks oyuncağı satın aldığı, bunlardan yüzde 41'inin erkek, yüzde 45'ininse kadın olduğu belirtildi.

Hell Pizza'nın tartışma yaratan başka kampanyaları da olmuştu.

2006'da şirket yeni çıkardığı Şehvet (Lust) adlı pizzasını tanıtmak için bastığı kampanya broşürlerinin yanına prezervatif eklemiş ve birçok kişinin evindeki posta kutusuna bırakmıştı.

Yeni Zelanda sakinleriyse kampanyadan rahatsız olmuş, şirketle ilgili en az 600 şikayet yapılmıştı.

2019'daysa şirketin hayvan etinden köfte bulunduğunu söylediği pizzalarında aslında vejetaryen malzeme kullanıldığı ortaya çıkmış, Ticaret Komisyonu uyarıda bulunarak şirketin yasayı çiğnemiş olabileceğini söylemişti.

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