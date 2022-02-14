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Sevgililer Günü mesajları 2022! 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sevgili, eş, kadın ve erkeğe gönderilebilecek sözler

14.02.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgililer Günü dolayısıyla birçok vatandaş 14 Şubat Sevgiler Günü mesajları ile hayatlarındaki kişiyi mutlu etmek istiyor. Sevdiklerini gün içerisinde gönderecekler mesajlarla özel hissettirmek isteyen kişiler 14 Şubat Sevgililer günü mesajları, sevgili, eş, kadın ve erkeğe gönderilebilecek sözleri araştırmaya başladı. Bu özel gün için gönderebileceğiniz mesajlar ile sözleri sizler için derledik. İşte 2022 Sevgililer Günü mesajları...

Sevgililer Günü mesajları 2022! 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları, sevgili, eş, kadın ve erkeğe gönderilebilecek sözler

14 Şubat Sevgililer günü geldi çattı. Şubat ayının başında birçok vatandaşın bu özel gün için plan ve hediye yapmaya başladığı ön görülüyor. Öte yandan hayatlarındaki kişiyi mutlu etmek isteyen kişiler, buluşma öncesi gönderdikleri mesajlarla sevgilerini ifade etmek istiyor. sevgili, eş, kadın ve erkeğe gönderilebilecek sözleri internet üzerinden araştırılmaya başlandı. 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü mesajları sözleri, romantik resimli, kısa -uzun paylaşımlara haberimizde yer verdik.

14 Şubat Sevgililer günü mesajları

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2022

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

14 Şubat Sevgililer günü mesajları

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

14 Şubat Sevgililer günü mesajları

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...

Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

14 Şubat Sevgililer günü mesajları

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

14 Şubat Sevgililer günü mesajları

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ ROMANTİK MESAJLAR

Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.

Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz... İyi ki varsın!

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve düştüğüm yer dudakların olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle... Sevgililer Günümüz kutlu olsun kadınım...

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ KISA -UZUN MESAJLAR

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.,

Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...

14 Şubat Sevgililer günü mesajları

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü'nün ortaya çıkışı bugünkü anlamından çok farklı bir hikayeye dayanıyor.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

14 Şubat; Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bazı toplumlarda “Aziz Valentine Günü” (St. Valentine's Day) olarak bilinmektedir ve Valentine'ın Batı medeniyetlerindeki anlamı hoşlanılan kişi veya sevgilidir.

2022 Sevgililer günü mesajı en yeni romantik aşk notu sözleri

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat şekil değiştirerek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak günümüzde sürmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü, bahsettiğimiz üzere kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE YAPILIR?

Sevgililer güne yatakta kahvaltı ile başlanabilir, özel sürpriz, hediyeler ve mesajlar ile sevilen kişi özel hissettirilebilir. İşte Sevgililer Günü'nü özel kılacak romantik öneriler:

  • Kalp şeklinde bir pasta yapın

  • Aşkınızı anlatan bir şarkı yapın

  • Evde özel bir kutlama yaparak birlikte vakit geçirin

  • Bütün anılar üzerinde uzun uzun konuşmak veya o güne kadar ilişkinize dair hediyeler, mektuplar vs. ile geçmişe yolculuk yapmak için en uygun mekanlardan birisi ev! Tanıştığınız günden itibaren yaşadıklarınızı, biriktirdiğiniz güzel anıları ona hatırlatacak şeyler yapın.

  • Şiir takvimini yapmak için öncelikle büyük bir kartona ihtiyacınız olacak daha sonra bu kartonun üzerine ayları ve günleri özenle sıralayın. Her günün üzerine minik, renkli not kağıtları ile sevgilinizin hoşuna gidecek aşk sözleri, şiirler yapıştırın. Her yeni güne sevgiliniz sizin aşk sözleriniz ve aklında siz varken başlayacaktır.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NE NEDEN VALENTİNE'S DAY DENİLİYOR?

Valentine's Day Sevgililer günü anlamına geliyor. Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat şekil değiştirerek sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak günümüzde sürmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

Aziz Valentine kimdir? Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Aziz Valentine, M. S. 270 hayatını kaybetti. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius tarafından yapılmış.

AZİZ VALENTİNE NEDEN ÖLDÜ?

Aziz Valentine'a ilişkin 1400’lü yıllara ait kayıtlar kendisinin Roma’da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius’un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Bir başka kaynak da ise Valentin’in Terni Piskoposu olduğu ve yine 2. Claudius tarafından Roma yakınlarında öldürüldüğünü bildirir.

Kimliği ile ilgili belirsizlik devam etse de Katolik Kilisesi 1969’da düzenlediğin saygı ayiniyle Valentin’in adını resmi olarak “Azizler” listesinde tutmaya devam etti.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE YAPILIR?

Sevgililer güne yatakta kahvaltı ile başlanabilir, özel sürpriz, hediyeler ve mesajlar ile sevilen kişi özel hissettirilebilir. İşte Sevgililer Günü'nü özel kılacak romantik öneriler:

  • Kalp şeklinde bir pasta yapın

  • Aşkınızı anlatan bir şarkı yapın

  • Evde özel bir kutlama yaparak birlikte vakit geçirin

  • Bütün anılar üzerinde uzun uzun konuşmak veya o güne kadar ilişkinize dair hediyeler, mektuplar vs. ile geçmişe yolculuk yapmak için en uygun mekanlardan birisi ev! Tanıştığınız günden itibaren yaşadıklarınızı, biriktirdiğiniz güzel anıları ona hatırlatacak şeyler yapın.

  • Şiir takvimini yapmak için öncelikle büyük bir kartona ihtiyacınız olacak daha sonra bu kartonun üzerine ayları ve günleri özenle sıralayın. Her günün üzerine minik, renkli not kağıtları ile sevgilinizin hoşuna gidecek aşk sözleri, şiirler yapıştırın. Her yeni güne sevgiliniz sizin aşk sözleriniz ve aklında siz varken başlayacaktır.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE ALINIR?

Sevgili kombinlerini duymuş muydunuz. Genel de tişörtler oluyor bu çift kombinleri ama eğer siz isterseniz pantalonlar, kazaklar veya sweatshirtler de hayat kurtarabilir hem de hoş bir tarz yaratabilirsiniz.

14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!

Bir diğer seçeneğiniz son dönemde çok moda olan hediye kutuları. Bu hediye kutuları sadece 14 Şubat Sevgililer Günü için de kullanılmıyor. Diğer özel günlerde de çok tercih edilen hediye çeşidi. Sevgilinize veya eşinize içinde anılarınızın olduğu bir anı kutusu ya da hediye kutusu verip anılarınızı biriktirmeye buradan devam edebilirsiniz.

14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!

Anı demişken bir diğer hediye alternatifimiz sizinle renklenen çerçeveler de olabilir. İçine hangi günü ve sizi koymak isterseniz birbirinden özel tasarımlı çerçeveler de armağan edebilirsiniz.

14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!

Tabi tatlıcılar onların hediyesi bizce hiç bir zaman eskimez. Kalp şeklindeki kutuların ağzına kadar çikolatayla dolu olması. Seni seviyorum demenin en tatlı hali.

14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!

Aşık kalpler ve hep aşık kalanlar için son zamanların en güzel hediye çeşidi, isim yazılı 3 boyutlu led lambalar. Teknolojiyi aşk içinde kullanabilirsiniz tabİi ki...

14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi ne alınır? 14 Şubat Sevgililer Günü hediyeleri!

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