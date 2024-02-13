Sevgililer Günü mesajları 2024 - En güzel ve en romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Geçmişten günümüze Sevgililer Günü her sene şubat ayında kutlanır. Tüm kadın ve erkekler tarih yaklaştıkça Sevgililer Günü için özel plan ve sözler için arayışa başlar. Sevgililer Günü 14 Şubat tarihinde dünyanın farklı bölgelerinde aynı heyecanla kutlanmaktadır. Sevgililer birbirlerine anlamlı hediyeler alır, şiirler yazar, güzel sözler söyler. Öyle ki sevilen kişiye verilen değerin ve aşkın en iyi biçimde anlatılması gerekir.

14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

14 Şubat; yılın en özel ve en romantik günü olarak kutlanır. Hayattaki en değerli kişiye sevgi göstermenin, bu sevgiyi ifade etmenin en güzel zamanlarından biri olarak, bugüne özel planlar yapılır, hediyeler alınır. Özel planlara karar verilirken duyguları ifade edecek kelimelere bir türlü karar verilemez. Bunun için Sevgililer Günü mesajları en popüler aramalar arasındadır. 14 Şubat mesajları aşağıdaki gibidir:

"Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun."

"Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi… Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle…"

"Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!"

"Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara."

Kısa 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Kısa bir biçimde Sevgililer Günü mesajları atıldığında duygularını daha net ifade edebilenler için 14 Şubat mesajları kısa içerikleri aşağıdaki gibidir:

"Hayatıma ışık saçtığın, her anımda yanımda hissettirdiğin için çok şanslıyım sevgilim. Güzel günler bizi bekler, ben ise seni...14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun."

"Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır."

"İlk günden, ömrümün son gününe kadar elini tutmak, gözlerinin içine bakmak istiyorum. Bu Sevgililer Günü'nde 'biz' olmanın değerini daha fazla anladım, iyi ki varsın, iyi ki benimlesin sevgilim."

"Sen benim hayatıma giren en özel varlıksın ve daima öyle kalacaksın! Seni seviyorum."

"Nice Sevgililer Günü’nde birlikte olmamız dileğiyle."

"Seninle gülmeyi, yaşamda yol almayı öğrendim. İyi ki varsın!"

"İyi ki yollarımız bu hayatta kesişti. Seni Seviyorum."

"Tüm günlerim seninle başlasın ve bitsin."

"Seninle olmak tatmış olduğum en büyük mucize."

"Hayatımdaki her şey seninle güzelleşti. Sevgililer Günümüz kutlu olsun."

"Gökyüzünden inen bir yıldız gibi hayatımı parlattın. Seni seviyorum."

"Milyonlarca insanın içinden birbirimizi bulmamız nasıl güzel bir mucize. İyiki varsın, seni seviyorum."

"Sana olan sevgimi anlatmaya kelimeler yetmez. Birlikte nice senelere, sevgililer günümüz olsun."

"Dünyamı değiştiren kadın/adam! Birlikteyken her günümüz kutlamaya değer. Sevgililer günümüz kutlu olsun, sonsuz olsun."

14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili mesajlar

Şubat ayında sıklıkla Sevgililer Günü ile ilgili mesajlar aratılır. Duyguları ifade etmenin en güzel şekli 14 Şubat ile ilgili mesajlar şu şekildedir:

"Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim..."

"Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!"

"Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım... Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım..."

"Her sabah uyandığımda kendime, 'Böyle birini hak etmek için ne yaptım?' diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!"

"Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!"

Sevgililer Günü'ne özel mesajlar