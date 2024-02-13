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    4. Sevgililer Günü'nde gidilecek yerler 2024 - 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir?

    Sevgililer Günü'nde gidilecek yerler 2024 - 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir?

    Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
    12.02.2024 18:50 | Son Güncelleme:
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    Sevgililer Günü yaklaşırken, romantik bir plan yapamayanlar çeşitli yöntemlerle araştırmalar yapmaya başlar. Türkiye'nin her lokasyonunda romantik ve değerli anlar yaşamak mümkündür. Aşkı hissetmek ve Sevgililer Günü'nü anlamlı kılmak isteyen çiftler için Türkiye'nin birbirinden güzel birçok noktası mevcuttur. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gidilecek yerler listesi...

    Her yıl şubat ayına gelindiğinde çiftleri saran sevgililer günü heyecanı, tüm dünyada farklı şekillerde yaşanmaktadır. 14 Şubat Sevgililer Günü telaşı içerisinde sevgilisini mutlu etmek isteyenler anlamlı ve romantik planlar yapmak için arayışa girer. Mağazalar, caddeler ve restoranlarda kalplerle kırmızı süslemelerle yapılan tatlı hazırlıklar, bu heyecanı yaşayan herkesin yüzünde tebessüm oluşturur. Sevgililer Günü; sevgiliyle yapılacaklar, sevgiliyle gidilecek yerler açısından son derece önemlidir.

    Sevgililer Günü'nde nereye gidilir?

    Birbirini seven sevgililerin en özel günü olan ‘Sevgililer Günü’ yaklaştığında bütün çiftleri tatlı bir heyecan sarar. Eşini, sevgilisini nasıl mutlu edeceği konusunda telaşa düşen kişiler, Sevgililer Günü'nde gidilecek yerler arayışına girer. Sevgililer Günü planı için henüz nereye gideceğine karar veremeyenler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir sorusunun cevabını içeriğimizde bulabilirler.

    İstanbul'da sevgiliyle gidilecek romantik yerler

    Sevgililer Günü'nü en özel şekilde geçirmek isteyen kişiler, sevgilisini mutlu etmek için 14 Şubat'ta nereye gidilir araştırması için kolları sıvar. Sevgiliyle gidilecek romantik yerler ise şu şekildedir:

    Galata Kulesi- Galata

    Galata ilk yüzyıllarda İstanbul’un en önemli semtlerinden biri olarak görülen, Roma Kralı Büyük Constantin’in bile mezarını yaptırmak istediği yerdir. Kalenin M.S. 500 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. 1500 yıllık tarih boyunca kaç sevgili, kaç dost, kaç turist ağırladığı tam olarak bilinmese de sevgiliyle gidilecek romantik yerler arasında popüler noktalardan biridir. İstanbul ve tarihi-nostaljik lokasyonlar arasında akla gelen ilk yerlerden biri olan Galata, romantizm söz konusu olduğunda sıklıkla tercih edilir. Kule içerisindeki restoranın yanı sıra çevresinde de şık ve etkileyici mekanlar bulmak mümkündür. Fransız kültüründen bir parça taşıyan bu semtte; güzel bir kahve, istenilen oranda pişirilmiş et ve farklı lezzetler arayanlar için de farklı mekanlar yer alır.

    Adalar

    İstanbul’un nostaljik aşklarıyla ünlü Adalar, dokusu ve mimarisiyle huzurlu bir Sevgililer Günü geçirmek isteyenler için akla ilk gelen yerlerden biridir. İstanbul'da sevgiliyle gidilecek sessiz sakin yerler arayışında olanların 1950’lerin Yeşilçamı’nda hissedebilecekleri öncelikli tercihlerden biri Adalar olacaktır. Prens Adaları olarak bilinen adaların hepsinde de iyi vakit geçirmek, tercihe göre bir mekan bulmak mümkündür.

    Pierre Loti Tepesi

    İstanbul’da hikayesi aşklarla dolu bir tepe yani Pierre Loti tepesi, sevgili ile gidilecek romantik yerler arasında listenin başında gelmektedir. Bu tepede Sevgililer Günü geçirmek oldukça anlamlı bir aktivite olacaktır. Pierre Loti ve Hatice kavuşamamış olsa da ölümsüz aşkları İstanbul'u izlerken çiftlere aşkın ne kadar büyük tutkuyla var olduğunu hatırlatacaktır. Tepede yer alan mekanda kahve eşliğinde güzel birkaç saat geçirmek oldukça romantik aktivitelerden biridir.

    Sevgiliyle gidilecek romantik tatil yerleri

    Sevgili ile seyahat etme fırsatı bulanlar, yalnızca yeni yerleri ve kültürleri birlikte deneyimlemekle kalmaz, aynı zamanda sevgilisi ile güzel bir vakit geçirebilir. Sevgili ile gidilecek romantik tatil yerleri şu şekilde sıralanabilir:

    • Şile
    • Ağva
    • Prens Adaları
    • Bolu - Abant
    • Nevşehir - Kapadokya
    • İzmir - Şirince
    • Bursa - Uludağ - İznik Gölü
    • Çanakkale - Adatepe - Assos
    • Bartın - Amasra
    • Mardin

    Sevgiliyle gidilecek sakin yerler

    Ağva

    İstanbul’da romantik mekanlar arayanlar için Ağva oldukça popüler seçeneklerden biridir. Ağva’da sevgili ile birlikte sessizlikte şehrin kaosundan ve yorucu etkisinden uzaklaşarak, doğaya teslim olunabilir. Hafta sonlarının en popüler gezi yerlerinden biri olan Ağva, hem doğal güzellikleri hem de tarihi ile ziyaret edenleri etkilemeyi başarır.

    Belgrad ormanı

    Belgrad Ormanı, İstanbul'un saklı doğa cennetidir ve sevgilisi ile sakin bir kaçamak yapmak isteyen için oldukça iyi bir seçenektir. Bu geniş orman, yeşil ağaçları, temiz atmosfer ve yürüyüş rotaları ile ünlüdür. Burada doğanın ortasında romantik bir yürüyüş yapılabilir, piknikler düzenlenebilir ya da bisikletle keşfe çıkılabilmektedir.

    Sevgiliyle gidilecek yerler Türkiye

    Sevgilisine sürpriz yapmak isteyenler için Türkiye’nin en romantik yerleri şöyledir:

    Kapadokya

    Kapadokya, Türkiye'nin en önemli noktalarından biri olarak tarih ve doğanın büyüleyici güzelliğini gözler önüne sermektedir. Romantik anlar yaşamak isteyen sevgililerin ilk rotaları arasında bulunan Kapadokya’da, karla kaplı peribacası manzarası eşliğinde Sevgililer Gününü geçirmek eşsiz bir deneyimdir.

    Abant

    Kış fotoğrafları denince akla ilk gelen yerlerden birisi olan Abant, Türkiye'nin en romantik yerlerinden biri olarak da dikkat çeker. Doğal güzellikleri ile adından sıklıkla bahsettiren Abant’ın çevresinde gezilecek birçok lokasyon mevcuttur. Göl çevresinde el ele yürüyüşler yapılabilir, sıcak kahve yudumlayarak manzaranın tadı çıkarılabilir.

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