Sevgililer Günü'nde yapılabilecek etkinlikler: 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapılır? En güzel ve en romantik Sevgililer Günü fikirleri

'Sevgililer Günü'nde ne yapılır?' ya da 'Sevgililer Gününde yapılacak aktiviteler nelerdir?' gibi sorular, 14 Şubat’ta sevgilisi ile beraber hem romantik hem de keyifli bir biçimde vakit geçirmek isteyen kişilerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunur. Bu özel günde sevgilisine klişelerden uzak ve anlamlı bir sürpriz yaparak onu mutlu etmek isteyenler için yapılabilecek pek çok etkinlik bulunur. Birlikte vakit geçirilebilecek bu özel günde, küçük ama güzel hediyeler ve anlamlı aktiviteler ile renk katılabilir; 14 Şubat akşamı her iki kişi için de unutulmaz kılınabilir.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapılır?

Hayatında biri olanlar için hiç kuşkusuz Sevgililer Günü'nde ne yapılır sorusunun yanıtı oldukça önemli bir gündem maddesidir. Dışarıda, kalabalıklar içerisinde ya da bu özel günü evde baş başa geçirmek için pek çok seçenek bulunur. İster evde ister dışarıda, bu özel gün baştan sona özenli bir planlamayı hak eder. Sevgililer Günü'nde yapılabilecek etkinlikler aşağıdaki gibidir:

Yatakta kahvaltı

Güne güzel bir kahvaltı ile başlamak gibisi yoktur. Örneğin, yatakta birlikte bir kahvaltı etkinliği yapılabilir. Kimin hazırladığı önemli olmaksızın geçirilebilecek en değerli vakitlerden biri olacaktır.

Romantik bir yürüyüş

Açık havada olmayı tercih eden çiftler için, sahilde ya da ormanda yürümek çok iyi bir seçenektir. Bilhassa havalar güzelse doğada piknik yapmak sevgili ile kaliteli vaktin ve mutluluğun anahtarı olacaktır. Küçük ayrıntıların büyük mutluluklara kapı açacağı unutulmamalıdır.

Kendi şehrinizde turist olmak

Her çift yıllar boyunca birçok kez buluşmuştur, ancak henüz görülmeyen veya yapılmamış birçok şey olduğu unutulmamalıdır. Eşsiz bir Sevgililer Günü yaratmak için yaşanılan şehirde turist gibi davranmak oldukça ilginç bir deneyim olacaktır. Her şeye taze gözlerle bakın ve etrafta dolaşın, kendinizi kaybetmenize izin verin ve gündüz ya da gecenin sizi nereye götürdüğünü görün.

Birlikte akşam yemeği yapmak

Bu Sevgililer Günü'nde sevgili ile özel bir gün yemeği yapmak oldukça romantik bir seçenek olacaktır. Bu bir makarna ya da daha önce hiç denenmemiş bir yemek olabilir ama önemli olan birlikte bir şeyler ortaya çıkarmak ve vakit geçirmek olacaktır.

Film izleyin

Bu Sevgililer Günü'nde de sevgili ile izlenebilecek sonsuz romantik film seçeneği mevcut. İyi bir komediye ihtiyacı olanlar için kalbi titreten klasikler ya da eğlenceli romantik komedi filmleri tercih edilebilir.

Kamp yapın

Birlikte yıldızların altında bir gece geçirmekten daha romantik ne olabilir? Bir battaniye ve açık havada eğlenceli bir hafta sonu kaçamağı için güzel bir kamp yeri seçmek ile başlanabilir. Ayrıca ateş yakarak marshmallow yapıp soğuk hava, romantik bir ortam ile ısıtılabilir.

En romantik Sevgililer Günü fikirleri

Aşkı simgeleyecek bir pasta yapmak

Pasta, özel bir gün için en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alır. Sevgililer Günü gibi bir özel günde de pastanın ayrı bir anlamı olduğu söylenebilir. Özellikle kalp şeklindeki yapılan pastalar, 14 Şubat’ın en lezzetli simgelerinden biridir. Dolayısıyla evde sevgili ile birlikte pasta yapılabilir, tatlı yiyip tatlı konuşulabilir. Küçük bir öneri olarak pasta yapımında kırmızı rengin ön plana çıktığı unutulmamalıdır.

Birlikte fotoğraf çekilmek

Sevgililer Günü'nde anıların tekrar yaşanması romantik bir seçenek olacaktır. Bu anılar sırasında veya öncesinde bir fotoğraf çekimi yapmak, daha sonrasında o günü hatırlatacaktır. Böylece birlikte geçirilen her günün anısı oluşturabilir.

Birbirinize Mektup Yazın

Sevgililer Günü'nde çiftlerin birbirine mektup yazması anlamlı bir aktivite olacaktır. Kulağa eskilerden kalan bir aktivite gibi gelse de mektup yazmak, sevilen kişiye duyguları ifade etmenin en güzel yollarından bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Hem de seneler sonra açıp okuyunca, yüzde hoş bir gülümseme yaratacak bir seçenektir.

İlk randevunuza tekrar çıkın

İlişkilere heyecan katmak için bazen oyun oynamak en iyi seçeneklerden biridir. İlk zamanlardaki heyecanı geri getirmek isteyen kişiler için; ilk randevuya çıkıldığı günü baştan yaşamak o günün heyecanını geri getirecektir. Aynı restorana ya da sinemaya gidilemese bile aynı yemek evde yapabilir veya izlenen aynı film tekrar seyredilebilir.

