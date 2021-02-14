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  4. Sevgililer gününde koca dehşeti! Karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Sevgililer gününde koca dehşeti! Karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

14.02.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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Sevgililer gününde koca dehşeti! Karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi

Aksaray’da eşi tarafından darp edildikten sonra saçları kesilip bıçaklanan ardından da eve kilitlenen yaralı kadın, balkondan yardım istediği vatandaşların haber vermesiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye merdiveniyle balkondan aşağıya indirilen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Eşini yaralayan koca ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Kılıçarslan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Negüm A.’dan (41) para isteyen Savaş A. (44) istediği parayı alamayınca eşini darp etti. Ardından mutfaktan aldığı bıçakla eşinin saçlarını kesen Savaş A., daha sonra eşini bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ardından eşini eve kilitleyen Savaş A. olay yerinden kaçtı.

BALKONDA AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Darp edilen ve bıçakla yaralanan Negüm A., çıktığı balkonda gözyaşı dökerek vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, itfaiye ekipleri balkona uzattıkları itfaiye merdiveni ile yaralı kadını aşağıya indirdi. Adreste hazır bekleyen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeye alınan kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından geniş çaplı araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede Savaş A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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