Sevgilinin sana daha çok aşık olmasını sağlayacak hediye ne?

Hediye ne?

1/8 İlk soruyla kalpten girelim: Aşağıdaki şarkılardan biri sevgilinizle ilişkinizi anlatıyor olsa hangisini seçerdin? Tarkan - Dudu Melike Şahin - Öpmem Lazım Yalın - Bir Bakmışsın Teoman - Renkli Rüyalar Oteli

2/8 Hangi emoji sizi en iyi özetliyor?

3/8 Sevgiline hediye alırken önceliğin ne oluyor? Anlamlı ama sade bir hediye. El yapımı, tamamen duygusal. Onun hobisine özel, yaratıcı. Sürprizli, biraz oyunlu.

4/8 Hiç el yapımı bir hediye hazırlayıp verdiğin oldu mu?

5/8 Sevgilin sana duygusal bir mesaj attığında ilk tepkin ne olur? Aynı duygusallıkta cevap yazarım. Aşırı mutlu olurum ama duyguları içimde yaşarım. Ben de bir şiir yazarım! Hemen ekran görüntüsü alıp saklarım.

6/8 Aşağıdaki karakterlerden hangisi sana yakın? Chandler Monica Rachel Joey Ross Phoebe

7/8 Hediye verirken içine küçük bir not yazmak sana göre… Olmazsa olmaz! Çok isterim ama beceremem. Klişe ama yine de tatlı. Not yazmam ama içine kalbimi koyarım.