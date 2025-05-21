Sevgilinin sana daha çok aşık olmasını sağlayacak hediye ne?

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İlk soruyla kalpten girelim: Aşağıdaki şarkılardan biri sevgilinizle ilişkinizi anlatıyor olsa hangisini seçerdin?
Melike Şahin - Öpmem Lazım
Teoman - Renkli Rüyalar Oteli
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Sevgiline hediye alırken önceliğin ne oluyor?
Anlamlı ama sade bir hediye.
El yapımı, tamamen duygusal.
Onun hobisine özel, yaratıcı.
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Sevgilin sana duygusal bir mesaj attığında ilk tepkin ne olur?
Aynı duygusallıkta cevap yazarım.
Aşırı mutlu olurum ama duyguları içimde yaşarım.
Hemen ekran görüntüsü alıp saklarım.
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Aşağıdaki karakterlerden hangisi sana yakın?
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Hediye verirken içine küçük bir not yazmak sana göre…
Çok isterim ama beceremem.
Not yazmam ama içine kalbimi koyarım.
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Şimdi bir oyun kuralım: Sevgiline gizli bir mesaj göndereceksin ama sadece üç kelime hakkın var. Hangisini seçersin?
Sürpriz hazırladım bugün.