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Sevgilinin sana daha çok aşık olmasını sağlayacak hediye ne?

Tamam, kabul edelim... Herkes sevgilisini etkilemek ister. Ama konu hediye seçmeye gelince işler biraz karışıyor. Ne alsam da gözleri parlasın? Ne yapsam da “Vay be, ne kadar düşünceli!” desin? Dert etme, çünkü bu test tam sana göre! Kendini biraz anlat, biz de sana sevgilinin kalbini biraz daha pıt pıt attıracak o yaratıcı hediyeyi söyleyelim.

Sevgilinin sana daha çok aşık olmasını sağlayacak hediye ne?

Hediye ne?

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İlk soruyla kalpten girelim: Aşağıdaki şarkılardan biri sevgilinizle ilişkinizi anlatıyor olsa hangisini seçerdin?

İlk soruyla kalpten girelim: Aşağıdaki şarkılardan biri sevgilinizle ilişkinizi anlatıyor olsa hangisini seçerdin?
Tarkan - Dudu
Melike Şahin - Öpmem Lazım
Yalın - Bir Bakmışsın
Teoman - Renkli Rüyalar Oteli
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Hangi emoji sizi en iyi özetliyor?

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Sevgiline hediye alırken önceliğin ne oluyor?

Sevgiline hediye alırken önceliğin ne oluyor?
Anlamlı ama sade bir hediye.
El yapımı, tamamen duygusal.
Onun hobisine özel, yaratıcı.
Sürprizli, biraz oyunlu.
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Hiç el yapımı bir hediye hazırlayıp verdiğin oldu mu?

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Sevgilin sana duygusal bir mesaj attığında ilk tepkin ne olur?

Sevgilin sana duygusal bir mesaj attığında ilk tepkin ne olur?
Aynı duygusallıkta cevap yazarım.
Aşırı mutlu olurum ama duyguları içimde yaşarım.
Ben de bir şiir yazarım!
Hemen ekran görüntüsü alıp saklarım.
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Aşağıdaki karakterlerden hangisi sana yakın?

Chandler
Monica
Rachel
Joey
Ross
Phoebe
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Hediye verirken içine küçük bir not yazmak sana göre…

Hediye verirken içine küçük bir not yazmak sana göre…
Olmazsa olmaz!
Çok isterim ama beceremem.
Klişe ama yine de tatlı.
Not yazmam ama içine kalbimi koyarım.
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Şimdi bir oyun kuralım: Sevgiline gizli bir mesaj göndereceksin ama sadece üç kelime hakkın var. Hangisini seçersin?

Şimdi bir oyun kuralım: Sevgiline gizli bir mesaj göndereceksin ama sadece üç kelime hakkın var. Hangisini seçersin?
Seninle her şey.
Kalbim sana ait.
Sen hep varsın!
Beni seçtin ya!
Sürpriz hazırladım bugün.
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hediye hediyelik Philips Yaşam Kategorisi
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