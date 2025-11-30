KADIN

Sevgilinle sen hangi dizi çiftisiniz?

Her ilişki kendi dizisini yazar ama bazıları tam reyting rekortmeni olacak dinamiğe sahiptir! Peki sen ve sevgilin, Türk dizilerinin hangi unutulmaz çiftine benziyorsunuz? Cevabı bu testte! 👇

1/8

İlişkinizde kriz çıktığında kim ilk adımı atar?

İlişkinizde kriz çıktığında kim ilk adımı atar?
Ortamı yumuşatan genelde ben olurum.
O hemen gönlümü alır, tatlı bir şekilde yaklaşır.
Önce biraz trip atarım, sonra dayanamayıp barışırım.
İkimiz de inatçıyız, ilk kim pes ederse...
Aramızda genelde fazla kriz olmaz zaten, dengeliyiz.
2/8

Sevgilinle en çok hangi konudan dolayı tartışırsınız?

Sevgilinle en çok hangi konudan dolayı tartışırsınız?
Benim bazı olayları abarttığımı düşünmesi.
Onun kıskanç tavırları...
Bazı yanlış anlaşılmalar ve iletişim kopukluğu.
“Kimin dediği olacak?” meselesi. 🙄
Zaman zaman ilgisizlik ya da monotonluk.
3/8

Sevgilinle güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsun. Ufak bir kaçamak için hangi rotayı seçersin?

Barselona
Paris
Berlin
Amsterdam
Roma
4/8

Birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız aktivite hangisi?

Birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız aktivite hangisi?
Evde film açıp battaniye altında keyif yapmak.
Dışarı çıkıp sokak lezzetlerini denemek.
Uzun uzun sohbet edip derin mevzulara dalmak.
Birlikte yemek yapmak.
Tatile gitmek, yeni yerler keşfetmek.
5/8

Peki, sevgilin seni nasıl etkiledi?

Peki, sevgilin seni nasıl etkiledi?
Nazik ve ilgili tavırlarıyla.
Samimi ve doğal halleriyle.
Zeki, karizmatik ve gizemli yönüyle.
Yaratıcı esprileriyle.
Eğlenceli, pozitif ve huzurlu enerjisiyle.
6/8

Eğer ayrılırsanız hangi taraf daha çok üzülür?

Eğer ayrılırsanız hangi taraf daha çok üzülür?
Kesinlikle ben, uzun süre toparlayamam.
O hemen belli etmese de mahvolur.
İkimiz de sessizce içimize atarız.
Bence eşit derecede üzülürüz.
Biz kolay kolay ayrılmayız!
7/8

İlişkiniz ne kadar süredir devam ediyor?

İlişkiniz ne kadar süredir devam ediyor?
Henüz birkaç ay oldu, daha çok yeni!
Birkaç ay sonra 1 yıl olacak...
1 yıl kadar oldu.
2 yıldır sürüyor.
2 yıldan fazladır birlikteyiz.
8/8

Son olarak, hangi romantik sahne sizin enerjinize uyuyor?

Son olarak, hangi romantik sahne sizin enerjinize uyuyor?
Şemsiyenin altında yağmurda yürümek.
Sessizce uzun süre bakışmak...
Fonda hafif bir müzikle mum ışığında yemek...
Eşsiz bir manzara eşliğinde el ele yürümek.
Birlikte sarılıp uyumak...
