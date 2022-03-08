Sevgilisi Gamze'yi tanınmaz hale getirdi, yanına yatıp birlikte olmak istedi

İzmir'in Çiğli Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 gün önce ayrıldı. Aradan geçen süreçte, E.Y. tekrar barışmak istediğini söylese de Tümtürk bunu kabul etmedi. Geçtiğimiz Cuma günü saat 06.00 sıralarında eve giren E.Y, yatak odasında uyuyan Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Tümtürk bunu istemeyince, E.Y. bir anda genç kadına saldırdı. Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

''2 SAAT UYUYALIM SONRA GİDECEĞİM''

Olayı anlatan Tümtürk, yumruk ve tekmelerle saldırıya uğradığını belirterek, "Bir süre sonra bana, 'Uykusuzum, 2 saat uyuyalım sonra gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için kabul ettim. Bir süre sonra beni kaldırıp birlikte olmak istediğini söyledi ve kabul etmedim. Bunun üzerine beni daha fazla dövmeye başladı. En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Kafamı, yüzümü her yerimi tekmeledi, yumruklar attı. Sonrasında ben sinir krizi geçirip çığlıklar atmaya başlayınca evi terk etti" dedi.

DARP RAPORU ALDI

22 yaşındaki Gamze Tümtürk, yaşadığı korkunç olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve evde tek başına kalamadığını söyledi. Serbest bırakılan saldırganın cezasını çekmesi gerektiğini belirten talihsiz kadın, "Ölüm haberimle televizyona çıkmak istemiyorum" dedi.

NEZARETTEN MESAJ ATTI

Genç kız, üç saat boyunca dayak yediğini ifade ederek, "Burnum kırıldı, gözlerim ve vücudumun birçok yeri morardı. Kafama çok darbe aldığım ve her yeri şiştiği için ilk korkum beyin kanaması geçirmekti. Çok ağır darbeler aldım. Ben bu evde ölebilirdim, gözü hiçbir şey görmüyordu. Bu yapılan şey öldürmeye teşebbüstür. Bana sürekli, 'Bu son günlerin seni öldüreceğim' diyor. Şikayet ettiğim gün bana, 'Nezaretteyim yanıma gel, ben seni çok seviyorum' şeklinde mesajlar attı. Bana saplantılı ve gerçekten ölmekten korkuyorum. Ben hastanede darp raporu alırken bile kız arkadaşıma, 'Tamam beni şikayet etsin ve içi rahat etsin. Ama gelsin nikahımızı kıyalım, sen şahidim ol' diye mesajlar atıyor. Normal psikolojideki bir insan böyle mesajlar atmaz. Ben daha kötü bir şekilde televizyona çıkmak istemiyorum, bu yüzden bunun peşine düşülmesini ve cezasını çekmesini istiyorum. Ne yaşadığımı ben biliyorum, gidişatım hiç iyi değil. Olaydan sonra psikolojim çok bozuldu, evde yalnız kalamaz hale geldim. Adalet yerini bulsun ve cezasını çeksin" dedi.



