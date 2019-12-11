HABER

Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:22 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 7 aylık hamile sevgilisinin karnındaki bebeği düşürmek için iş arkadaşına 35 bin TL vererek darp ettiren ve olaya gasp süsü veren şahıs ile iş arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 14 gün önce Adapazarı ilçesinin Dr.

Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 7 aylık hamile sevgilisinin karnındaki bebeği düşürmek için iş arkadaşına 35 bin TL vererek darp ettiren ve olaya gasp süsü veren şahıs ile iş arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 14 gün önce Adapazarı ilçesinin Dr. Kamil Sokak’ta gece saat 23.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 7 aylık hamile olan kadın, gece saatlerinde Dr. Kamil Sokak’ta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahsın saldırısına uğradı. Hamile kadını saçından sürükleyerek tekmeleyen saldırgan, sonrasında kadının kolundaki çantasını alarak olay yerinden kaçtı. Olayın arından inceleme Başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, çantayı boş bir şekilde olayın yaşandığı yerin yakınında buldu.
Olaya ilişkin incelemeyi derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hamile kadının ve çevredekilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, mağdur kadının erkek arkadaşı ve çocuğun babası olduğu iddia edilen 34 yaşındaki T.O.K. ve Ü.Ö. isimli şahısların bağlantılarını araştırmaya başladı. İnceleme sonrasında gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Ü.Ö. ile aynı yerde çalıştığı T.O.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şahıslardan Ü.Ö. sorgusunda, T.O.K.’nin mağdur kadınla birlikteliklerinden olan çocuğu istememesinden dolayı çocuğu düşürmesi için 35 bin TL karşılığında kadını dövdürmek amacıyla birilerinin arandığını ve olayı kabul ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandıBakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı
FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındıFETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Derin bacak dekoltesi olay oldu!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de bir deprem daha!

Son dakika! MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama: Okul yöneticileri açığa alındı

Mert'in ölümü sonrası okul yöneticileri açığa alındı

'Dava açan hanımefendiyi eve bekliyorum' demişti! Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu

Yeni İstanbul Ermeni Patriği belli oldu

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.