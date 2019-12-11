Sevgilisi hamile kalınca çocuğu düşürmek için darp ettirdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 7 aylık hamile sevgilisinin karnındaki bebeği düşürmek için iş arkadaşına 35 bin TL vererek darp ettiren ve olaya gasp süsü veren şahıs ile iş arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 gün önce Adapazarı ilçesinin Dr. Kamil Sokak’ta gece saat 23.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 7 aylık hamile olan kadın, gece saatlerinde Dr. Kamil Sokak’ta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahsın saldırısına uğradı. Hamile kadını saçından sürükleyerek tekmeleyen saldırgan, sonrasında kadının kolundaki çantasını alarak olay yerinden kaçtı. Olayın arından inceleme Başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, çantayı boş bir şekilde olayın yaşandığı yerin yakınında buldu.

Olaya ilişkin incelemeyi derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hamile kadının ve çevredekilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, mağdur kadının erkek arkadaşı ve çocuğun babası olduğu iddia edilen 34 yaşındaki T.O.K. ve Ü.Ö. isimli şahısların bağlantılarını araştırmaya başladı. İnceleme sonrasında gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Ü.Ö. ile aynı yerde çalıştığı T.O.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahıslardan Ü.Ö. sorgusunda, T.O.K.’nin mağdur kadınla birlikteliklerinden olan çocuğu istememesinden dolayı çocuğu düşürmesi için 35 bin TL karşılığında kadını dövdürmek amacıyla birilerinin arandığını ve olayı kabul ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

