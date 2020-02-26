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  4. Sevgilisi 'kilolusun' deyip terk edince öyle bir değişim geçirdi ki...

Sevgilisi 'kilolusun' deyip terk edince öyle bir değişim geçirdi ki...

İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2020 10:59 | Son Güncelleme

Kilolu olduğu için terk edilen 26 yaşındaki Jen Atkin, yaşadığı üzücü olayın ardından hayatını değiştirmeye karar verdi. Sevgilisinden ayrıldığında 108 kilo olan Jen, yaşadığı değişimle gururunu kıran kişiden adeta intikam aldı.

2 yılda 50 kilo veren Jen, sağlıklı beslenme ve spor sayesinde güzellik kraliçesi seçildi. 'Çok çalışmak gerçekten işe yarıyor' diyen güzellik kraliçesi, elde ettiği başarının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek 'Ay'ın üzerinde gibiyim' dedi.

Sevgilisi onu terk edince hayatı değişti

İngiltere'de 108 kiloluk Jen Atkin (26), dış görünüşü yüzünden sevgilisi tarafından terk edilince zayıflamaya karar verdi.
Pizza ve hamburger gibi bol kalorili gıdalar yerine yumurta, salata, balık ve tavuk yiyen Atkin, egzersizi de hayatının bir parçası haline getirdi.
Jen Atkin, hayatına kattığı sağlıklı beslenme ve egzersizler sayesinde 2 yılda 50 kilo vermeyi başardı.
58 kiloya düşen Atkin, 2018 yılında güzellik yarışması Miss England'da ikinci oldu.
21 Şubat'ta düzenlenen Miss Great Britain yarışmasına katılan İngiliz kadın, güzellik kraliçesi seçildi.
Ülkesini 'Turizm Güzeli' yarışmasında temsil edecek Jen Atkin, "4-5 yıl önce güzellik kraliçesi seçileceğimi söyleseler inanmazdım. Çok çalışmak gerçekten işe yarıyor" ifadelerini kullandı.
Düzenli olarak yürüyüş yapan ve spor salonunda saatler geçiren Atkin, elde ettiği başarıyla ilgili; "Kesinlikle inanılmaz hissettirdi. Ayın üzerinde gibiyim" dedi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken genç güzel, "İlk ciddi ilişkimin bozulmasından sonra başka biriyle tanışamayacağım korkusu, kilo vermek için ilham oldu" şeklinde konuştu.
Kalori saymadığını vurgulayan İngiliz kadın, her gün ne yediğine dikkat ettiğini söyledi.
Anahtar Kelimeler:
ingiltere güzellik kraliçesi kilo

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