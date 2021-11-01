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Sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Şebnem'in teyzesinden yürek yakan sözler

01.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli Kadın Platformu üyeleri, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin (25) için bir araya gelerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer, yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu belirterek gözyaşları içinde, "Candı Şebnem. Hayat dolu. Sevgi dolu. Annesinin canı ciğeri, abisinin yoldaşıydı." dedi.

Sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Şebnem'in teyzesinden yürek yakan sözler

Denizli Kadın Platformu, 27 Ekim'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin için Makine Mühendisleri Odası Toplantı Salonu'nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya, Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıyan yaklaşık 50 kadın katıldı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Platformun Dönem Sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şebnem'imiz vahşice katledildi. Ciğerimiz yandı. Hayatının baharında zararsız bir insanın cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi suçlardan 6 ayrı kaydı olan bir katil tarafından katledildi. Bir bireyin yaşam hakkını alan bu katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Biz kadınların susmaya, itaat etmeye, birbirimizi yalnız bırakmaya, şiddetle yaşamaya ya da canımızdan olmaya hiç niyetimiz yok. Bilin istiyoruz; biz yasta değil, isyandayız. Memleketimizdeki tüm kadın düşmanlarıyla yaşamak için savaşacağız. Örgütlenerek, birbirimize kenetlenerek, yaşamı elinden alınmış katledilmiş kız kardeşlerimizin gülüşünü yüzümüze yerleştirerek mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"MEYDANLARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Her kesiminden kadının yaşaması, söz sahibi olması için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Odabaşıoğlu, "Biz kadınlar isyanımızla büyüyüp, kararlılığımızla kazanacağız. Kadın gülüşlerimizi esir almanıza izin vermeyeceğiz. Kadınların 'ölmek istemiyorum', 'ölmeden koruyun beni', 'beni öldürdükten sonra mı tutuklayacaksınız?' çığlıklarının yükselmediği bir hayatı kuracağız. Yan yana gelerek, dayanışarak, yılmayarak, mücadele ederek kazanacağız. Hiçbir kadının saçının teli zarar görmeyene kadar, tam eşitlik sağlanana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

ŞEBNEM'İN TEYZESİNDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Şebnem Şirin'in teyzesi Zehra Tokat Gezer ise yeğenini kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek gözyaşı döktü. Yeğeninin sevgi dolu bir insan olduğunu dile getiren Gezer, "Yeter artık. Sözün bittiği yerdeyiz. Benim kızım, evladım, bilseydi o canavarın o kadar suç makinesi olduğunu yanından geçer miydi? Bu tür insanları damgalayın. Deşifre olsunlar. Çıkmasınlar zaten. Candı Şebnem. Hayat dolu. Sevgi dolu. Annesinin canı ciğeri, abisinin yoldaşıydı. Annesi söylüyor 'evde peluş battaniye bırakmadı' diyor. Evde beslediklerinden ayrıca her gün sabah yüzünü yıkamadan dışarıya çıkarmış, 'Ben torunlarımı besleyip geleceğim' diye kedileri beslermiş. Böyle sevgi dolu bir kızdı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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