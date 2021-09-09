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  4. Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, gören telefona sarıldı

Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, gören telefona sarıldı

09.09.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sevgilisinden ayrılmasının ardından psikolojik olarak sorunlar yaşadığı ileri sürülen genç kız, 5 katlı binanın çatısına çıkarak terasın duvarına oturdu. O anları heyecanla izleyen vatandaşlar ise adeta görüntü alma yarışına girdi.

Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, gören telefona sarıldı

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Esra Ç. (30) bir süre önce sevgilisinden ayrıldı. Sevgilisinden ayrılan genç kızın dün yaşadığı evine borçları yüzünden haciz geldi.

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Haciz işlemlerinin ardından evinden çıkan genç kız, 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak tehlikeli davranışlarda bulunmaya başladı. Genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Genç kızın aşağı düşme ihtimaline karşı olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri yere branda açtı.

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FİLM İZLER GİBİ İZLEYİP GÖRÜNTÜ ALDILAR

Genç kız ayaklarından birisini dışarı sallayarak çatı katında duvarın üstünde uzun süre oturdu. İkna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ekipler de geldi. Genç kızın o hallerini merak eden vatandaşlar ise adeta film izler gibi izleyip cep telefonları ile kayda aldı. Yaklaşık 2 saat dil dökülen şahıs, müzakereci polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Polis ekipleri tarafından teslim alınan kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar antalya
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