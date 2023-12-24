Sevgilisine sadık olan burçlar açıklandı! Zirvedeki burç şaşırttı

Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Bu durum ilişkilerdeki tavrımızda da belirleyici oluyor. Aşık olduğunda sadakate önem veren burçlar belli oldu. Zirvedeki burç ise duyanları şaşırttı. Yengeçler bağımlılık derecesinde sevdiklerine sadıktır. İşte burçların aşkta sadakate verdikleri önem...

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu insanı, sadıktır. Bilhassa Oğlak burcu erkeği, ilişkileri boyunca sevgilisinin kendisine güven duymasını bekler. Oğlak burçları sevgilisinin de kendisi gibi olmasını ve ilişkileri boyunca şefaf davranmasını ister. Gizli telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar, telefona şifre koyma gibi davranışlar; sadakatini ispatlamak gibi bir derdi olmayan Oğlak burçlarına göre değildir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu insanı kararlıdır. Sözünün arkasında durur ve buna bağlı kalır. Bu sebeple ilişkiler söz konusu olduğunda, Boğa burcu akla ilk gelen burçlar arasında olmalıdır.

BAŞAK BURCU

Başaklar, belirsizliği sevmez. Son derece garantici olan Başak burcu insanı sevdikleri takdirde sadık kalacaktır. Ayrıca, çalkantılı bir yaşam onlara göre değildir.

AKREP BURCU

Akrepler gönül ilişkilerinde zor bir burç olabilir ama oldukça sadıktırlar. Sevdikleri takdirde partnerini her daim düşünür ve sadık kalırlar.

BALIK BURCU

Balıklar aşka önem verir. Her zaman kalbinin sesini dinleyen Balık burcu insanı, negatif enerji aldığı takdirde partnerinden uzaklaşmak ister. Olumsuzluklar ve kısıtlayıcı tavırlar onlara göre değildir.

YENGEÇ BURCU

Yengeçler olmak istedikleri insanları bulduklarında, tüm hayatlarını ona bağlı olarak geçirmek isterler. Bağımlılık derecesinde sadıktırlar. Yalanı sevmezler.

TERAZİ BURCU

Terazi burçları romantizme ve aşka önem verir. Partnerlerine sonsuza kadar bağlı kalmaya meyillidirler. Yine de kararsızlıkları ve kibirleri aşk ve sevgilerinin önüne geçebilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu insanı herkesin ona hayran olmasını bekler, ilgi çekmeyi sever bu yüzden çok eşli olabilirler. Fakat arkadaşlık konusunda sadıktırlar.

KOVA BURCU

Kova burçları olaylara geniş çaplı bakarlar. Aynı zamanda özgürlüğü severler. Bazı kişiler ilişkide aldatmayı da normal sayabilir. Kova burcu insanı özgürlüğünü her şeyin üstünde tutar. Sadık kalma konusunda pek güvenilir değildirler.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu flört etmeyi sever. Bu nedenle de aldatmaya meyillidirer. Gerçekten aşık oldukları takdirde partnerlerine sdaık olurlar.

KOÇ BURCU

Koç burcu insanı, her zaman yüreğini takip eder. Bu nedenle ilgisini çeken ya da onları çağıran başka bir şey olursa kapılıp gidebilirler.

YAY BURCU

Yay burcu insanlarında çoğunlukla bağlanma sorunu gözlemlenir. Özgürlüğünün kısıtlandığını hisseden kişiler arkasına bile bakmaz. Yay burçlarına sadakat konusunda pek güven olmayabilir.

