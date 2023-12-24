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    4. Sevgilisine sadık olan burçlar açıklandı! Zirvedeki burç şaşırttı

    Sevgilisine sadık olan burçlar açıklandı! Zirvedeki burç şaşırttı

    24.12.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıyken birçok kişi de aradığı aşkı bulamayabilir. Çapkın olarak nitelenen kişiler ise yaptıkları hatalar ile ilişkinin bitmesine yol açar. Birçok kişi bu nedenle bir ilişkiye başlamadan önce burç uyumu incelemesi yapıyor. Astrologlar en sadık burçları açıkladı. İşte detaylar...

    Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Bu durum ilişkilerdeki tavrımızda da belirleyici oluyor. Aşık olduğunda sadakate önem veren burçlar belli oldu. Zirvedeki burç ise duyanları şaşırttı. Yengeçler bağımlılık derecesinde sevdiklerine sadıktır. İşte burçların aşkta sadakate verdikleri önem...

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    OĞLAK BURCU

    Oğlak burcu insanı, sadıktır. Bilhassa Oğlak burcu erkeği, ilişkileri boyunca sevgilisinin kendisine güven duymasını bekler. Oğlak burçları sevgilisinin de kendisi gibi olmasını ve ilişkileri boyunca şefaf davranmasını ister. Gizli telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar, telefona şifre koyma gibi davranışlar; sadakatini ispatlamak gibi bir derdi olmayan Oğlak burçlarına göre değildir.

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    BOĞA BURCU

    Boğa burcu insanı kararlıdır. Sözünün arkasında durur ve buna bağlı kalır. Bu sebeple ilişkiler söz konusu olduğunda, Boğa burcu akla ilk gelen burçlar arasında olmalıdır.

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    BAŞAK BURCU

    Başaklar, belirsizliği sevmez. Son derece garantici olan Başak burcu insanı sevdikleri takdirde sadık kalacaktır. Ayrıca, çalkantılı bir yaşam onlara göre değildir.

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    AKREP BURCU

    Akrepler gönül ilişkilerinde zor bir burç olabilir ama oldukça sadıktırlar. Sevdikleri takdirde partnerini her daim düşünür ve sadık kalırlar.

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    BALIK BURCU

    Balıklar aşka önem verir. Her zaman kalbinin sesini dinleyen Balık burcu insanı, negatif enerji aldığı takdirde partnerinden uzaklaşmak ister. Olumsuzluklar ve kısıtlayıcı tavırlar onlara göre değildir.

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    YENGEÇ BURCU

    Yengeçler olmak istedikleri insanları bulduklarında, tüm hayatlarını ona bağlı olarak geçirmek isterler. Bağımlılık derecesinde sadıktırlar. Yalanı sevmezler.

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    TERAZİ BURCU

    Terazi burçları romantizme ve aşka önem verir. Partnerlerine sonsuza kadar bağlı kalmaya meyillidirler. Yine de kararsızlıkları ve kibirleri aşk ve sevgilerinin önüne geçebilir.

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    ASLAN BURCU

    Aslan burcu insanı herkesin ona hayran olmasını bekler, ilgi çekmeyi sever bu yüzden çok eşli olabilirler. Fakat arkadaşlık konusunda sadıktırlar.

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    KOVA BURCU

    Kova burçları olaylara geniş çaplı bakarlar. Aynı zamanda özgürlüğü severler. Bazı kişiler ilişkide aldatmayı da normal sayabilir. Kova burcu insanı özgürlüğünü her şeyin üstünde tutar. Sadık kalma konusunda pek güvenilir değildirler.

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    İKİZLER BURCU

    İkizler burcu flört etmeyi sever. Bu nedenle de aldatmaya meyillidirer. Gerçekten aşık oldukları takdirde partnerlerine sdaık olurlar.

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    KOÇ BURCU

    Koç burcu insanı, her zaman yüreğini takip eder. Bu nedenle ilgisini çeken ya da onları çağıran başka bir şey olursa kapılıp gidebilirler.

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    YAY BURCU

    Yay burcu insanlarında çoğunlukla bağlanma sorunu gözlemlenir. Özgürlüğünün kısıtlandığını hisseden kişiler arkasına bile bakmaz. Yay burçlarına sadakat konusunda pek güven olmayabilir.

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