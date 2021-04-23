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  4. Sevgilisini boğarak öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Sevgilisini boğarak öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

23.04.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl üniversite öğrencisi olan sevgilisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı (22) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Recep Eray Hakver (22) hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sevgilisini boğarak öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Olay, 10 Kasım'da Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'taki apart dairede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile sevgilisi Recep Eray Hakver arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre; tartışma sırasında Hakver, Tokbaş'ı elleriyle boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Recep Eray Hakver'in ailesinin ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, Cennet Tuğba Tokbaş'ı ölü buldu. Gözaltına alınan Hakver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI: ÖLÜMÜ 'BOYNA BASIYA BAĞLI'

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cennet Tuğba Tokbaş'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Tokbaş'ın ölümünün Adalet Bakanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu'nca 'boyna basıya bağlı' meydana geldiği belirtildi.

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TIRNAKLARINDA DNA'SINA RASTLANDI

İddianamede, Recep Eray Hakver'in ifadesinde, Tokbaş'ı cinsel ilişki sırada boğazını sıkarak yanlışlıkla öldürdüğünü, bu sırada Tokbaş'ın kendisine karşı koymadığını söylediği kaydedilirken, maktulün tırnaklarından alınan örneklerde zanlının DNA'sına rastlandığı belirtildi.

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KAMERAYA EL SALLAMIŞ

Şüpheli Hakver'in olay sonrası davranışlarının da 'kasten öldürme' suçuna işaret ettiğinin ifade edildiği iddianamede, "Zanlının olay sonrasında evden çıkarken kediye mama bıraktığı, kameralara el salladığı ve müzik dinleyerek olay yerini terk ettiği, taksirle bu suçun işlenmesi durumunda şüphelinin panik yaparak olay yerini terk etmesi veyahut ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermesi gerekirdi. Bu şekilde davranmasının kasten hareket ettiğini göstermektedir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır" denildi. İddianamede, tutuklu Recep Eray Hakver hakkında müebbet hapis cezası istendi. (İHA)

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kadın cinayeti Denizli

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