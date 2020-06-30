Sevgilisini kılıçla öldüren caniyle ilgili yeni gelişme! Acılı anne isyan etti

Bornova ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi’nde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü’nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü bir barda eğlendikten sonra, Öztürk’ün evine gitti.

KILICI BOYNUNA VE OMZUNA SAPLADI

Evde çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı Tütüncü’nün boynuna ve omzuna sapladı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk ise polisi arayarak teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışmanın veya cinayetin sebebiyle ilgili bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Günhan Öztürk ile ilgili savcılık soruşturması tamamlanırken, tutuklu sanık hakkında, ’kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Duruşmanın geçen celsesinde savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, iddia makamı, sanığın maktuleyi kılıçla öldürdüğü ve öldürme sebebinin tespit edilemediğini belirterek sanığın ’kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.