HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sevgilisini öldüren ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti...(Düzeltme-tekrar)

Sevgilisini öldüren ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti...(Düzeltme-tekrar)

31.01.2021 18:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sevgilisini öldüren ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti...(Düzeltme-tekrar)

Bursa’da 2007 yılında birlikte yaşadığı hamile sevgilisini 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ünlü müzisyen Murat Şenpınar, Ordu Cezaevi’nde hayatını kaybetti.Bursa’da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku’nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Bursa’da 2007 yılında birlikte yaşadığı hamile sevgilisini 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ünlü müzisyen Murat Şenpınar, Ordu Cezaevi’nde hayatını kaybetti.
Bursa’da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku’nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara’da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, cezaevine gönderildi.
Bugün bulunduğu Ordu Cezaevi’nde kalp krizi geçirdiği belirtilen Şenpınar’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar’ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Sevgilisini öldüren ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti...(Düzeltme-tekrar)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPanik anları!Panik anları!
Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat ettiGazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti
64 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6464 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 64

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Deva Partisi il başkanından canlı yayında küfür skandalı

Yok böyle bir acı!

Yok böyle bir acı!

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

Sakarya’da skandal görüntüler! 14 yaşlarında 3 çocuk…

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Ortaköy’de alev alev yanan daire paniğe neden oldu

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler tüm daireyi sardı

İstanbul Valiliği'nden polis-şüpheli kovalamacasıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden polis-şüpheli kovalamacasıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül'den, savcı için inceleme izni

Adalet Bakanı Gül'den, savcı için inceleme izni

Kısıtlamada izin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İzin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti

Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.