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Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince diğer kadınla işbirliği yaparak intikam aldı! "Erkek arkadaşımın sevgilisiyle birlik oldum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.09.2024 15:42
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TikTok'ta aldatılma hikayesini anlatan bir kadın milyonlarca izlenmeye ulaşarak gündem yarattı. Sevgilisinin ihanetini yakaladığını ve hatta ondan intikam almak için erkek arkadaşının birliktelik yaşadığı kadınla işbirliği yaptığını dahi anlattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince diğer kadınla işbirliği yaparak intikam aldı! "Erkek arkadaşımın sevgilisiyle birlik oldum"

TikTok'ta "michellefromsomewhere" adıyla bilinen Michelle isimli bir kadın 21 bini aşkın takipçisiyle aldatıldığını anlattığı tuhaf bir video paylaştı. 2.4 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Michelle, "Aldatıldığımda erkek arkadaşımın sevgilisiyle birlik oldum. Onun annesini Facebook'tan buldum ve kitap kulübüne katıldım. Bu yüzden o sevgilisinin evine geldiğinde karşısında beni gördü" dedi.

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Sevgilisinin kendisini aldattığındna şüphelendikten sonra sosyal medya hesabından diğer kıza ulaştığını dile getiren Michelle, "Aynı durumda olduğumuz için birbirimizden hoşlanmamak için hiçbir nedenimiz yoktu, bu yüzden bir araya geldik. Aslında bu onun fikriydi. Onun yardımı olmadan bunu yapamazdım. 'Annem bir kitap kulübü kuruyor ve sunuculuk sırası yaklaşıyor. Eğer orada olmak istersen onu o gece yanıma getirebilirim' dedi. Ben de kabul ettim" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok fazla boşa harcanan enerji. Hemen uzaklaşın" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadınlar bir araya geldiğinde çok hoşuma gidiyor" yorumunu yaptı.

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