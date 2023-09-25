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Sevgilisinin kocasını öldürmüştü! Yasak aşk cinayetinde kan donduran detaylar: 'Oh, iyi olmuş, süpersin'

25.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Recep Arı (31) kaybolduktan 6 gün sonra, ormanda 9 kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Maktulün arkadaşı Kadir Ilgız (23), Arı'nın eşi S.A. (30) ile ilişkisi olduğunu ve Arı'yı öldürdüğünü itiraf etti. Ilgız'ın cinayet sonrası S.A.’ya, WhatsApp'tan “Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal” yazdığı, S.A.'nın ise telefon görüşmesinde Ilgız'a “Oh, iyi olmuş, süpersin” diye yanıt verdiği belirlendi. İşte detaylar...

Sevgilisinin kocasını öldürmüştü! Yasak aşk cinayetinde kan donduran detaylar: 'Oh, iyi olmuş, süpersin'

Bursa'nın Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. Kamyonetine binip giden Arı'dan, bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları 1 Mart günü evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda, Recep Arı'nın cesedini buldu. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet şüphelisi olarak Arı'nın eşi S.A. ile arkadaşı Kadir Ilgız’ı gözaltına aldı.

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EŞİ SUSTU, ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma Komutanlığı’nda susma hakkını kullanan şüphelilerden Kadir Ilgız’ın bir süre sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. S.A. ile ilişkisi olduğunu belirten Kadir Ilgız’ın, bunu öğrenen Recep Arı ile çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söylediği ifade edildi. Sevk edildikleri adliyede ‘Kasten öldürme’ suçundan Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 2 şüpheliden Kadir Ilgız tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘2 KURŞUN SIKTIM, 9 DEĞİL’

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 6,5 ay sonra tamamlandı. 2 sanık hakkında hazırlanan 4 sayfalık iddianamede, Kadir Ilgız’ın cinayeti itiraf ettiği ancak maktul Recep Arı’ya 2 kurşun sıktığını söylediği belirtildi. İddianamede Ilgız’ın, olay günüyle ilgili, “Evinden alıp ormana götürdüm. Orada aramızda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu bacağından bıçakla yaraladım. Bu sırada Recep silah çekti. Boğuşma sırasında elindeki tabancayı aldım, 2 el ateş ettim. Adli Tıp Kurumu raporunda 9 adet kurşun atıldığı söyleniyor. Kabul etmiyorum" savunmasına yer verildi.

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‘BENİ SÜREKLİ DARP EDİYORDU’

İddianamede, Recep Arı ile 2011 yılında evlendiğini ve sürekli şiddet gördüğünü öne süren S.A.’nın da ifadesine yer verildi. S.A. ifadesinde, “Recep beni darbederken, Kadir de gördü. Olaydan 1 yıl önce Kadir ile aramızda gönül ilişkisi başladı. Kadir ile mesajlaştığımı Recep gördü ve beni darbetti. Eline tüfek alıp, ‘Önce Kadir’i, sonra eve gelip seni öldüreceğim’ diyerek evden çıktı. Ertesi gün sabaha kadar gelmedi. Ben de KADES’i aradım, yardım istedim. Daha sonra Kadın Sığınma Evi’ne gittim. Burada cep telefonumdaki WhatsApp görüşmelerini sildim. 2 gün sonra Kadın Sığınma Evi’nden çıktım" dedi.

TELEFON MESAJLARI İDDİANEMEDE YER ALDI

İddianamede, sanıkların telefon mesajlaşmaları da yer aldı. S.A.’ya WhatsApp mesajı ile “Onu paketledim. Artık seni rahatsız edemez. Eve bir daha gelemez. Annenin evine git ve orada kal" diyen Ilgız’a, Arı’nın eşinin ise yaptıkları telefon görüşmesinde, “Oh, iyi olmuş, süpersin" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Haklarında, ‘Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Kadir Ilgız ile tutuksuz sanık S.A.’nın yargılanmasına Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasım ayında başlanacak.

(DHA)

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cinayet Bursa yasak aşk

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