HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılırken sinirler gerildi, stüdyoyu terk etti

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılırken sinirler gerildi, stüdyoyu terk etti

07.03.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının değerlendirildiği canlı yayında sinirler gerildi. Gazeteci Hasan Öztürk ile Sevilay Yılman arasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden 'alevilik' ve 'kindarlık' tartışması yaşandı. Bir anda ortam gerilirken, tartışma Hasan Öztürk'ün stüdyoyu terk etmesiyle sona erdi.

Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılırken sinirler gerildi, stüdyoyu terk etti

Millet İttifakı'nın 72 saatlik kriz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya geri dönmesiyle sona erdi. 6 lider dün ortak mutabakata vararak cumhurbaşkanı adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının değerlendirildiği Habertürk yayınında ise gerginlik yaşandı.

SEVİLAY YILMAN VE HASAN ÖZTÜRK BİRBİRİNE GİRDİ

Kübra Par'la Açık ve Net programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi değerlendirilirken Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk arasında 'alevilik' ve 'kindarlık' tartışması çıktı.

jhgjgk

İkili arasında çıkan gerginlik Yılman'ın sosyal medyada paylaşılmış bir yazıyı okuması üzerine devam etti.

Yılman, Öztürk'ü kindarlıkla suçlarken; Öztürk "Yuh ya! Ben burada oturmam" diye yanıt verdi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Tartışma Hasan Öztürk'ün stüdyoyu terk etmesiyle sona erdi.

gfhdfh

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorumKılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum
Ümit Dikbayır'ın son paylaşımı gündem oldu!Ümit Dikbayır'ın son paylaşımı gündem oldu!
İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Sevilay Yılman Hasan Öztürk

En Çok Okunan Haberler

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

Deprem bölgesinde 'pes' dedirten skandal! Evine yakın kameralar incelenince...

Deprem bölgesinde 'pes' dedirten skandal! Evine yakın kameralar incelenince...

Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenlerin ağızları açık kaldı

Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenlerin ağızları açık kaldı

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.