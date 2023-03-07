Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi! Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışılırken sinirler gerildi, stüdyoyu terk etti

Millet İttifakı'nın 72 saatlik kriz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya geri dönmesiyle sona erdi. 6 lider dün ortak mutabakata vararak cumhurbaşkanı adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının değerlendirildiği Habertürk yayınında ise gerginlik yaşandı.

SEVİLAY YILMAN VE HASAN ÖZTÜRK BİRBİRİNE GİRDİ

Kübra Par'la Açık ve Net programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi değerlendirilirken Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk arasında 'alevilik' ve 'kindarlık' tartışması çıktı.

İkili arasında çıkan gerginlik Yılman'ın sosyal medyada paylaşılmış bir yazıyı okuması üzerine devam etti.

Yılman, Öztürk'ü kindarlıkla suçlarken; Öztürk "Yuh ya! Ben burada oturmam" diye yanıt verdi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Tartışma Hasan Öztürk'ün stüdyoyu terk etmesiyle sona erdi.





