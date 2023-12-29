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Sevim Emre'den estetik iddialarına yanıt: 'Çok üzüleceksiniz ama...'

29.12.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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Sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, hakkında çıkan estetik iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Emre, "Siz şaka mısınız? Çok üzüleceksiniz ama hiç estetik olmadım" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Emre, son olarak hakkındaki estetik iddialarına yanıt verdi.

Estetik yaptırdığına dair iddiaları tesadüfen gördüğünü söyleyen Emre, iddialarla ilgili şunları söyledi:

"Siz şaka mısınız? Bu haberi tesadüfen gördüm. Kahkalarla güldüm. Çok üzüleceksiniz ama hiç estetik olmadım. Çünkü ben korkağım, iğne bile olurken yapana fenalık gelir. Rabbim beni güzel yaratmış, hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız."

sevim emre

SEVİM EMRE KİMDİR?

Eskişehirli olan Sevim Emre, 2 Temmuz 1944 tarihinde dünyaya geldi. 1963 yılında güzellik yarışmasında birinci oldu. Beyrut'ta gerçekleşen güzellik yarışmasında ise Türkiye'yi temsil eden Sevim Emre, Avrupa 4'üncüsü seçildi.
Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, ardından sinema kariyerine adım attı. İlk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı "Kızıl Vazo" isimli filmle yaşarken, daha sonra birçok filmde kamera karşısına geçti.


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