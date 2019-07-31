HABER

Sevimi keçiler kafeyi bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde otlayan keçiler, yol kenarında bulunan bir kafeyi bastı.

Sevimi keçiler kafeyi bastı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde otlayan keçiler, yol kenarında bulunan bir kafeyi bastı. Sevimli keçiler masaların üzerlerindeki şekerleri paketleriyle yerken, kafede çalışan personel keçileri güçlükle uzaklaştırdı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir çay bahçesi keçilerin istilasına uğradı. Yol kenarında otlayan sevimli keçiler yolun karşısına geçerek kafedeki masaları yokladı. Masalarda paketli halde bulunan şekerlerin kokusunu alan keçiler masaların üzerine çıkarak şekerleri paketleriyle birlikte yemeye başladı. Keçilerin masalara dadandığını fark eden işletme personeli Yasin Genç, keçileri uzaklaştırmak için uzun süre ter döktü. Keçileri güçlükle uzaklaştıran Genç, zaman zaman benzer olaylarla karşılaştıklarını ve duruma alıştıklarını söyledi.
Keçilerin kafelerin masasında bulunan şekerleri yemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Sevimi keçiler kafeyi bastı

Sevimi keçiler kafeyi bastı

Sevimi keçiler kafeyi bastı

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
(Özel) 2 tonluk boğa 40 bin TL’ye satışa çıkarıldı(Özel) 2 tonluk boğa 40 bin TL’ye satışa çıkarıldı
Orhaneli hayvan pazarında hareketlilik başladıOrhaneli hayvan pazarında hareketlilik başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yolcular otobüs şoförünü darp etti

Yer: İstanbul! Yolcular otobüs şoförünü darp etti

Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi

20 yıllık işini bıraktı, Teksas'a gitti! Geri döndüğündeyse...

Son dakika! Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Düzce'deki afetzedelerin borçları 1 yıl ertelendi

Haydarpaşa'da kilise kalıntıları ortaya çıktı

Kazdıkça tarih fışkırıyor! Haydarpaşa'da bu sefer ise...

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Göç İdaresi'nden açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Otomobil tutkunu arkadaşlarına düğününde takı yerine egzoz ve çelik jantlı tekerlek taktılar

Düğünde şaşırtan görüntü! Takı yerine egzoz taktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.