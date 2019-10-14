Sevimli "Azman" otostopla Türkiye'yi geziyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Artvin'de yaşayan doğa tutkunu Hamza Mutlu ve Özge Kübra Mace'nin yavruyken sokakta bulup büyüttükleri "Azman" isimli kedi, zaman zaman bisiklet ya da otostop ile Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dolaşan yol arkadaşları ile Türkiye'yi geziyor.

Artvin Arhavi Devlet Hastanesi Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan 24 yaşındaki pratisyen hekim Hamza Mutlu ve aynı hastanenin kadın hastalıkları ve doğum servisinde ebe olarak çalışan 25 yaşındaki arkadaşı Özge Kübra Mace, yaklaşık bir yıl önce otostopla Türkiye'yi gezmeye başladı.

Hastaneden arta kalan zamanlarını şehir şehir gezerek geçiren doğa tutkunları Mutlu ve Mace, yaklaşık dört ay önce Artvin'de bir sokakta annesi tarafından terk edilmiş halde kedi yavrusu buldu.

Kediyi bulunduğu yerden alarak bakımını üstlenen Mutlu ve Mace, "Azman" adını verdikleri kediyi bir süre sonra zaman zaman bisiklet veya otostopla yaptıkları kısa mesafeli yolculuklara çıkardı.

Seyahatleri sırasında Azman'ı taşıma kabı yerine sırt çantasında taşıyan Mutlu ve Mace, kendilerine hem can dost hem de yol arkadaşı olan kediyle bugüne kadar yaklaşık 14 şehri gezdi.