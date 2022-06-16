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  4. Sevişme seslerinden mahalleli çileden çıktı! Çift gazeteye çıkıp yataktan poz verdi

Sevişme seslerinden mahalleli çileden çıktı! Çift gazeteye çıkıp yataktan poz verdi

16.06.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bir çiftin cinsel ilişki sırasında çıkardığı sesler, yaşadıkları mahallede herkesi çileden çıkardı. Saat fark etmeden günün her anı cinsel ilişkiye hazır olduğunu belirten çift hakkında onlarca şikâyet yetkililere iletildi. İngiliz basınının gündeminde yer alan çift ev sahiplerinin adımıyla sessizliğe gömüldü. Gelen şikayetler karşısında tepkisiz kalmayan ev sahibi, başka şikayet olursa evden çıkaracağını bildirdi. Çift, ev sahibinin gönderdiği mektubu utanç verici buldu.

Sevişme seslerinden mahalleli çileden çıktı! Çift gazeteye çıkıp yataktan poz verdi

İngiltere’de yaşayan çiftin cinsel ilişkiye girdiği sırada çıkardığı sesler olay oldu. Yüksek sesle ilişkiye girdikleri için hedefte olan 31 yaşındaki Lydia Barker ile 40 yaşındaki Billy Brown, son olarak ev sahiplerinden gelen mektupla sessizliğe gömüldü.

GÜRÜLTÜ YAPTIKLARINI KABUL ETMİYORLAR

İngiliz basınının gündeminde olan çift, 'sabah, öğle ve gece' seks yaptıklarını kabul ediyor. Ancak iddia edildiği kadar çok yüksek ses çıkarmadıklarını savunuyor. The Sun’a verdikleri röportajda seslerinin “inleme ve iniltiden” ibaret olduğunu dile getirdi.

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EV SAHİBİNDEN GELEN MEKTUPLA ŞOK OLDULAR

Çift bir gün ev sahiplerinden gelen mektupla sessizliğe gömüldü. Çift, ev sahiplerinin izleneceklerini söyleyen bir mektubuyla susturuldu. Lydia, şunları söyledi: “Çığlık atan biri değilim. Daha önce hiç gürültü sorunu yaşamadım. Seks seanslarıma aşırı demezdim. Biraz inilti sadece... Evet sabah, öğlen ve gece seks yapıyoruz, ancak insanları rahatsız ettiğimi düşünmüyorum."

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"UTANÇ VERİCİ"

Çift ev sahibinden gelen mektubun utanç verici olduğunu söyledi. Mektupta “Sizin ve partnerinizin cinsel ilişkiye girdiğinizi duyabiliyoruz” cümlesi karşısında şok olduklarını belirttiler. Kendilerinden şikayetçi olan komşuların bile mektubu utanç verici bulduklarını ancak, sosyal konutlarda kalan çiftin kendilerini kimlerin şikayet ettiğini bilmediklerini söyledi.

Çift, "Bir sorun olsaydı çoğu insan kapıyı çalar ya da kibar bir not yapıştırırdı. Konut derneğine resmi bir şikâyette bulunmak çok aşırı. Bu bizi çok rahatsız hissettiriyor." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Cinsellik
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