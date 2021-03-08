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Şevket Çoruh: Rasim Öztekin'in kavuğu devredeceği tiyatrocu

08.03.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Şevket Çoruh: Rasim Öztekin'in kavuğu devredeceği tiyatrocu

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu sanatçı Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun ve tuluat sanatının ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu sanatçı Şevket Çoruh'a devredeceğini açıkladı.

Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy gibi sanatçıların sahip olduğu kavuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek törende Şevket Çoruh'a devredilecek.

Kavuğu dört yıl önce Ferhan Şensoy'dan devralan Rasim Öztekin, yaptığı açıklamada kalp problemleri sebebiyle tiyatro yapamadığını dile getirdi.

"Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum" diyen Öztekin bu gerekçeyle kavuğu bekletmenden Çoruh'a devretmeye karar verdiğini söyledi.

Öztekin, kavuğu Çoruh'a devretme kararını ise şu sözlerle açıkladı:

"Büyük özverilerle "Baba Sahne'yi" kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh'a Türk Tiyatrosu'na bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim. Tiyatroya gönül verenleri 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek Kavuk Devir Teslim Töreni'ne bekliyoruz."

Şevket Çoruh kimdir?

Aslen Artvinli olan Şevket Çoruh, İstanbul'da büyüdü.

Dizi, film ve tiyatro oyuncusu olan Şevket Çoruh, liseden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

1990'larda popüler olan Çiçek Taksi dizisi ile tanınan Çoruh, 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynuyor.

Şevket Çoruh'un kurucusu olduğu bir Baba Sahne'de ilk kez 1967 yılında Yıldırım Önal Özel Kadıköy Tiyatrosu adıyla oyunlar oynandı.

Mekan 27 Mart 2015 tarihinde Dünya Tiyatro Günü'nde Şevket Çoruh tarafından satın alındı.

Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu, 1 Nisan 2017 tarihinde Şevket Çoruh' un ustası olarak gördüğü oyuncu Savaş Dinçel'in 75. doğum gününde açıldı.

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