Sevr'in 100. yılı: Antlaşma hangi koşullarda imzalandı, Milli Mücadele'yi nasıl etkiledi?
Sevr'in 100. yılı: Antlaşma hangi koşullarda imzalandı, Milli Mücadele'yi nasıl etkiledi?
10.08.2020 17:44 |
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Bugün, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasının 100. yıldönümü. 10 Ağustos 1920'de, 1.Dünya Savaşı'nın mağluplarından Osmanlı İmparatorluğu'yla, savaşın galipleri arasında imzalanan antlaşmaya dair merak edilenleri, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Rıdvan Akın anlattı.