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Sex and the City dizisi başka bir adla ve bir eksikle geri dönüyor

11.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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1998-2004 yılları arasında altı sezon yayımlanan, büyük başarıya ulaşan ve sonrasında iki filmi çekilen "Sex and the City" dizisi, "And Just Like That..." adıyla ekranlara geri dönüyor. HBO Max, yarımşar saatlik 10 bölümden oluşacak yeni dizinin çekimlerine bahar sonunda başlanacağını açıkladı.

1998-2004 yılları arasında altı sezon yayımlanan, büyük başarıya ulaşan ve sonrasında iki filmi çekilen "Sex and the City" dizisi, "And Just Like That..." adıyla ekranlara geri dönüyor.

HBO Max, yarımşar saatlik 10 bölümden oluşacak yeni dizinin çekimlerine bahar sonunda başlanacağını açıkladı.

Yeni dizide orijinal kadrodan Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) ve Kristin Davis (Charlotte) rol alacak.

30'lu yaşlardaki New Yorklu kariyer sahibi dört kadın arkadaşın öyküsünü anlatan dizide Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall ise "And Just Like That..."te olmayacak.

Sarah Jessica Parker'la kavgalı olduğu belirtilen Cattrall, Temmuz 2019'da "bir daha asla Sex and the City filminde rol almayacağını" açıklamıştı.

'Daha da karmaşık bir yaşam yolculuğu'

HBO Max'ın açıklamasında yeni dizinin "30'lu yaşlarda başlayan karmaşık bir yaşam gerçekliği ve dostluk yolculuğunun 50'li yaşlardaki daha karmaşık bir yaşam gerçekliği ve dostluk serüvenine" odaklanacağı belirtildi.

Sex and the City, Candice Bushnell'in aynı adlı kitabından uyarlanmıştı.

2008'de gösterime giren "Sex and the City" filmi dünya genelinde toplam 419 milyon dolar gişe geliri elde etmişti.

İki yıl sonra yapılan ve olumsuz eleştiriler alan "Sex and the City 2"nin gişe geliri ise 291 milyon dolarda kalmıştı.

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