Seyahat etmeyi sevenlere farklı tatil uzunluklarına uygun boy boy valiz önerileri

Pandemi nedeniyle uzun süre eve kapandıktan sonra yeni yerleri keşfe çıkma arzusu çoğumuzun hayallerini süslemeye başladı bile. Seyahat ederek hayatı daha çekici kılan anılar biriktirmek, herkese iyi gelecek bir aktivite. Bu tarz tatillerin en can sıkıcı kısmı ise eşyalarınızı koyabileceğiniz güvenilir ve dayanıklı bir valiz bulmak. İşte sizi bu problemden kurtaralım diye dayanıklı, sağlam ve bütçe dostu valiz çeşitlerini listeledik.

1. Her bütçeye uygun

İlk önerimiz, kumaş valiz tercih edenlere gelsin. Escape Çekçekli Tekerlekli Seyahat Valizi, uygun fiyatlı ve sağlam bavul arayanlar için ideal bir seçenek. Tutma kulpları ile elde taşıma seçeneği olan valiz, yolculuğunuz sırasında size büyük kolaylık sağlıyor. Kumaş çanta alırken kafanıza takılan "Acaba kirlenir mi?" sorusuna, zeminle temasını tamamen kesen kabara ayak sistemiyle cevap veriyor. 60 x 37 x 28 cm ebatlarında olan valizin hacmi, körüğüyle 48 cm’ye kadar çıkıyor. Bu sayede tatilden dönerken aldığınız hediyeler için ayrı bir çantaya da ihtiyacınız kalmıyor.

Bütçe dostu olan valizi incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

2. YJKL Valiz ile gözünüz arkada kalmaz!

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Tatile giderken valizin başına bir şey gelmesi, en çok endişe duyulan konulardan biri. Sıradaki valiz tavsiyemiz, bu kuruntuları yaşamadan rahatça seyahat etmenizi sağlayabilir. Darbelere karşı dayanıklı materyali sayesinde seyahatiniz boyunca içiniz rahat olabilir. Çok şık ve havalı olan valiz, kilit sistemi ile güvenliğinizi sağlar. 4 adet döner tekerleği sayesinde yüksek manevra kabiliyeti olan ürün, tamamen ihtiyacınıza göre tasarlanmış iç kısmı ile fonksiyonel bir kullanıma sunar. 4 ayrı renk ve 2 farklı boy seçeneği de mevcut.

"Güvenilir olsun" diyorsanız ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

3. Çocuklara seyahat etmeyi sevdirecek

Bazı çocuklar seyahat etmeyi çok sever, bazıları içinse evinden ayrılmak biraz zor olabilir. Tatile gitmeyi oyun haline getiren Trunki Çocuk Valizi ile işiniz kolaylaşabilir. Üzerine binilebilir olduğu için çocuğunuz valizle eğlenceli bir seyahat geçirebilir. Özel askısıyla çocuğunuz üzerinde otururken valizi çekerek eğlencesini ikiye katlayabilirsiniz. Valiz, 46 x 22 x 31 cm boyutları ve 1,7 kg ağırlığıyla rahat taşınır. İçerisinde bulunan çeşitli çıkartmalar sayesinde çocuğunuz valizi kendi zevkine göre dizayn da edebilir. Boynuz şeklinde tutma sapları, renkli tekerlekleri ve çizimleriyle çocuğunuzun tüm ilgisini üzerine toplayarak keyifli bir yolculuk geçirmesine yardımcı olur.

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4. Geniş valize mi ihtiyacınız var?

Uzun bir tatile çıkıyorsanız önemli eşyalarınızın çoğunu almak istersiniz. Bunun için de büyük, geniş ve sağlam bir valiz gerekir. 81 x 55 x 36 cm boyutlarına sahip Samsonite Flux büyük boy seyahat çantası ile ihtiyacınız olan tüm eşyayı yanınıza alabilirsiniz. Valiz, tekerlekleri ve çift kademeli çekme sapı sayesinde rahat taşınır. Sağlamlığını garantiye almak için de kimyasal bileşenlere dahi direnç gösteren poliproplen malzemeden üretilir. Körüklü sistemi, tatil dönüşü aldığınız eşyalara yeriniz olsun diye geniş iç hacim sağlar.

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Boy boy valiz arayanlara

Bütün sene çalıştınız ve ailecek bir tatili hak ettiniz. Seyahat rotasını oluşturduktan sonra da sıra valiz almaya geldi, değil mi? İşte Cat 3’lü Valiz Seti sizi bu arayıştan kurtarabilir. Tüm aile için boy boy valiz ihtiyacını karşılar. Farklı rotalarda ve değişik uzunluklarda tatil yapacak olanlara da hitap eden set, fiyat olarak da oldukça uygun. Sağlam ve dayanıklı olması sayesinde her türlü ulaşım aracında gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Üstelik ürün, eşyalarınız güvende kalsın diye şifreli kilit sistemine de sahip.

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6. Kısa seyahatlere kabin boyu valiz

Kısa iş gezilerine ya da hafta sonu kaçamaklarına çokça çıkıyorsanız bu valiz kurtarıcınız olabilir. Özellikle uçak yolculuklarınızda büyük kolaylık sağlayabilir. Slazenger markasının gri renkteki valizi hem şık hem sağlam yapısıyla sık seyahat edenler için ideal bir seçenek. Darbelere karşı yüksek dayanıklı malzemeden üretildiği için sadece uçak değil diğer ulaşım araçlarıyla da rahatlıkla taşınabilir. 38 x 55 x 22 cm boyutuna sahip olan valiz, iç kısmındaki kayışları ile sarsıntılar sırasında eşyalarınıza zarar gelmemesini engeller. Hafif gövde yapısıyla taşırken kolaylık sağladığı gibi bagaj kotanızı da doldurmaz.

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7. Hem gösterişli hem kullanışlı

Seyahat ederken bile şık ve gösterişli olmayı olmak isteyenler için bir valiz önerisiyle devam ediyoruz. ÇÇS Valiz, sarı siyah rengi ve timsah deseniyle göz dolduruyor. 45,5 x 68 x 28 cm boyutunda olan bavulla seyahat etmek gerçekten çok kolay. Ergonomik yapısı ve özel çekçek sistemi sayesinde rahat taşınır. İçerisinde bulunan file ağ bölmesi ise eşyalarınızın dağılmasını önler. Ayrıca güvenliğiniz için şifreli kilit sistemi de mevcut. Her türlü seyahat aracıyla kullanıma da oldukça uygun.

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8. Bu valizle uzun bir tatile çıkabilirsiniz

Uzun bir yolculuğa çıkacak ve haftalarca evinizden uzak kalacaksanız bu önerimiz tam size göre! Darbelere dayanıklı malzemeden yapılan bu valizle uzun tatiller için ihtiyaç duyduğunuz tüm eşyaları yanınıza alabilirsiniz. Ürün, parlak gri rengi ve kabartmalı tasarımıyla şık bir görünüme sahip. Teleskopik ve kademeli olarak ayarlanabilen çekçek sistemi, taşıma sırasında büyük rahatlık sağlar. 75 x 30 x 49 cm boyutunda olan ürün, 360 derece dönebilen özel tekerlekleri ve hafif yapısı ile kolay taşınır. Eşyalarınızı kolayca ayırabilmeniz için bölmeleri de mevcut.

Harika özelliklere sahip olan valizi satın almanız için linki buraya bırakıyoruz.

9. Sanatçı tasarımıyla seyahat edin!

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BiggDesign Sanatçı Tasarımı Valiz, seyahatlerinizde size eşlik eden harika bir aksesuar görevi görebilir. Üzerinde sanatçı Mehmet Sağbaş tarafından çizilmiş “Şemsiyeli Kız” eseri yer alan valiz, tatile giderken bile stilinden ödün vermeyenler için harika bir seçenek. Hem şık hem sağlam olan valiz, eşyalarınızı darbelere karşı güvende tutar. 47 x 32 x 20 cm boyutuyla her türlü yolculuk için uygun. Çift kademeli çekçek sistemi ve ergonomik tutma sapı sayesinde rahat taşınır. Fonksiyonel iç bölmeleri ise eşyalarınızı düzenlerken büyük kolaylık sağlar.

BiggDesign Sanatçı Tasarımı Valiz'i satın almak isterseniz linke buradan ulaşabilirsiniz.

10. Notebook gözlü valiz hayal değil!

Notebook için ayrı bir çanta taşıma sorununu ortadan kaldıran bir valiz önerisiyle geldik. Wexta Wx-250 Valiz, şık tasarımı ve ön kısmında bulunan bölmeleri sayesinde rahat bir seyahat geçirmenize olanak sağlar. Darbelere karşı dayanıklı yapısıyla diz üstü bilgisayarınızın güvenliğini de garanti eder. Silikon kaplı tutma sapı ise uzun yürüyüşlerde elinizi acıtmaz ve rahat bir kullanım sunar. Ürün, 55 x 39 x 22 cm boyutu ve 3,3 kg ağırlığıyla bagaj kotanızı doldurmaz.

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