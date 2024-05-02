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Fiyatı 1462 TL'ye düştü! Puma'nın çok satan eşofman üstü indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
02.05.2024 15:01
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Spor yaparken tarzından ödün vermek istemeyenlere müjde! Puma'nın en çok satan eşofman üstü kısa süreliğine indirime girdi. Kaliteli kumaşıyla dikkat çeken spor tutkunları için tasarlanmış bu eşsiz ürünü kaçırmamak için acele edin.

Fiyatı 1462 TL'ye düştü! Puma'nın çok satan eşofman üstü indirime girdi

Sportif aktiviteleriniz için spor kıyafetler arıyor ya da günlük yaşamda rahatlıktan hoşlandığınız için sıklıkla spor giyim ürünleri tercih ediyorsanız doğru yerdesiniz. Her erkeğin dolabında olması gereken Puma Graphic Kapüşonlu Erkek Koşu Eşofman Üstü bugüne özel indirime girdi. Biz de sizin için çok satan bu ürünün özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını içeriğimizde bir araya getirdik. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Puma Graphic Kapüşonlu Erkek Koşu Eşofman Üstü

Adsız tasarım - 2024-05-02T143257.949

  • Yüksek kaliteli ve dayanıklı kumaş malzemeden üretilen Puma Graphic Kapüşonlu Erkek Koşu Eşofman Üstü; kapüşonlu tasarımı sayesinde baş ve boyun koruması sağlar. Fermuarlı olması kolay giyip çıkarmaya yardımcı olur. Kol uçlarında ve bel kısmında elastik detaylar, daha rahat ve kullanışlı bir deneyim sunar. Nefes alabilir kumaş yapısı teri hızla emer ve kuru kalmanızı destekler. Koşu ve diğer spor aktiviteleri için uygun olan ürün, hareket özgürlüğü sağlayan kesimiyle öne çıkar. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat ve şık. Biraz bol kesim gibi. İnce kumaşlı. Kullanışlı."

  • "Spor için uygun. Çok ince, koşu için aldım, cebi yok tek olumsuzluğu bu."
Ürünü İncele

Bu içerik 2 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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