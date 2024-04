Ebeveynlik yolculuğunuza eşlik edecek bebek gelişimi kitapları

Ebeveynlik, birçok mutluluk ve heyecan dolu anın yanı sıra belirsizlikleri ve zorlukları da beraberinde getiren bir süreç. Her anne ve baba, bebeğinin ihtiyaçlarını anlamak, onu güvende ve mutlu tutmak için elinden gelenin en iyisini yapmak ister. Ancak, bu süreçte her zaman doğru yolu bulmak kolay olmayabilir. Bunun için bebeklerinizi anlamanıza, onları desteklemenize ve ebeveynlik yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmenize yardımcı olacak bir seçki hazırladık. Hadi, birlikte göz atalım!

1. Doğan Cüceloğlu | Geliştiren Anne-Baba

Geliştiren Anne-Baba, ebeveynliği sadece bir sorumluluk olarak değil aynı zamanda bir gelişim fırsatı olarak gören bir kitap. Kitap, anne ve babaların çocuklarını tanıma, onlarla sağlıklı ilişkiler kurma ve onları destekleme yolunda adımlar atmalarını teşvik ediyor. Cüceloğlu, aile içi iletişimi güçlendirmenin ve demokratik bir yapı kurmanın önemini, özellikle de ebeveynlerin kendi iç dünyalarını keşfetmeleri ve çocuklarına sevgi, anlayış ve güvenle yaklaşmaları gerektiğini vurguluyor. Yazar, ebeveynlere güler yüzlü, sakin ve şükür duygusuyla dolu bir şekilde çocuklarına yaklaşmalarını önererek onların hayatlarında önemli bir etkiye sahip olabilecekleri bilincini güçlendiriyor.

Kullanıcı yorumları

“Kitap ulaştı. Harika. Her ebeveynin okuması gerekli.”

“Anne baba olan, olmayı düşünen ya da düşünmeyen herkes okumalı. Lütfen kendinizi bu konularda geliştirin ve okuyun. Çocukların geleceği için bilinçlenmemiz şart.”

2. Tracy Hogg ve Melinda Blau | Bebek Bakım Sorunlarına Mucize Çözümler

Bebek Bakım Sorunlarına Mucize Çözümler kitabı, ebeveynlere bebeklerini anlama ve onlarla daha bilinçli bir şekilde iletişim kurma konusunda yol gösteriyor. Kitap, Hogg'un deneyimleri ve Blau'nun destekleyici yaklaşımıyla bebeklerin doğuştan gelen dilini anlama ve onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilme becerisini kazandırıyor. Aynı zamanda beslenme, uyku alışkanlıkları, tuvalet eğitimi gibi konularda pratik ve akılcı çözüm önerileri sunan kitap, ebeveynleri bebekleriyle birlikte büyümeye ve hayattan keyif almaya teşvik ediyor.

Kullanıcı yorumları

“Hamileliğim boyunca okuduğum ve tekrar tekrar açıp baktığım bir kitap.”

“Çok değerli bilgi birikimleri var. Her ebeveyn bu kitabı okumalı.”

3. Ayşe Öner | Hamilelik, Doğum ve Bebek Bakım Kitabı

Hamilelik, Doğum ve Bebek Bakım Kitabı, anne adayları ve yeni anneler için bir rehber niteliğinde. Kitap, hamilelik öncesinden başlayarak doğum, doğum sonrası bakım ve bebekle ilgili birçok konuda kapsamlı bir anlatım sunuyor. Ayşe Öner'in tecrübesi ve özenle hazırlamış olduğu içeriği, anne adaylarının ve yeni annelerin başucu kitabı olmaya aday. Kitap, anne adaylarının hamilelik sürecini keyifle yaşamalarını ve bebeğe adım adım doğru rehberlik etmelerini sağlayacak bir metin olarak öne çıkıyor.

Kullanıcı yorumları

“Çok güzel bilgiler içeren bir kitap. Faydalı bilgiler yer almakta.”

“Faydalı bilgiler mevcut. Hamilelere önerilir."

4. Aletha J. Solter | Ağlamalar ve Öfke Nöbetleri

Ağlamalar ve Öfke Nöbetleri, bilinçli ebeveynlik konusunda anne babaları bilgilendirirken çocukların duygusal gelişimine yönelik sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyor. Solter, çocukların ağlamalarının ve öfke nöbetlerinin altında yatan ihtiyaçları anlamaya odaklanırken anne babalara ve diğer yetişkinlere bu durumlarla nasıl baş edebilecekleri konusunda etkili ve işe yarayan çözümler sunuyor. Kitap, ebeveynlere çocuklarının duygusal dünyalarını anlamaları ve onlara destek olmaları konusunda derin bir iç görü kazandırıyor.

Kullanıcı yorumları

“Amazon'dan daha önce de Anne Baba Akademisi serisinden kitap almıştım. Bu 2. siparişim. Ebeveynler için gerçekten yol gösterici bir kitap. Hızlı kargo, avantajlı fiyat ve kusursuz paketleme için çok teşekkürler Amazon.”

“Yazarın bütün kitapları gibi bu da başarılı.”

5. Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff ve Sandee E. Hathaway | Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler

Bebeğinizi Beklerken Sizi Neler Bekler, gebelik sürecinden doğum ve doğum sonrasına kadar anne adaylarının ve babaların ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiyi kapsayan kapsamlı bir rehber. Kitap, gebelikte yaşanan her türlü semptomdan sağlık kontrollerine, doğum seçeneklerinden ikinci gebelik ve ikizler gibi özel durumlara kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor. Anne ve baba adaylarının gebelik sürecinde yaşadıkları her adımda kendilerini bilgilendirip hazırlamalarına yardımcı olurken aynı zamanda doğum sonrası döneme dair de kapsamlı bilgiler sunarak ebeveynlerin bu yeni yaşam evresine daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde adapte olmalarını sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Gebelik dönemiyle alakalı her türlü sorunuza cevap bulabileceğiniz bir başucu kitabı.”

“Eşimle baştan sona okuduk. İçinde ilginç bilgiler var. Hamilelik sürecinde okunması gerekir.”

6. Daniel J. Siegel ve Tina Payne Bryson |Bütün-Beyinli Çocuk

Bütün-Beyinli Çocuk, çocukların davranışlarının ardındaki bilimsel temelleri inceliyor ve ebeveynlere çocuklarının duygusal dünyalarını anlama ve destekleme konusunda pratik rehberlik sunuyor. Kitap, çocukların beyninin nasıl işlediğini, duyguların ve mantığın nasıl bir araya geldiğini ve bu sürecin gelişimlerini nasıl etkilediğini detaylı bir şekilde açıklıyor. Siegel ve Bryson, ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı zorlukları anlamalarına ve onlara destek olmalarına yardımcı olacak günlük uygulamalar göstererek çocukların gelişim süreçlerini daha derinden kavramalarını sağlıyorlar.

Kullanıcı yorumları

“Bayıldım! Çok somut, çok çözümcül, çok akıcı bir kitap. Bütün ebeveynler okumalı. Çocuk bekleyen herkese hediye etmeli.”

“Çok başarılı ve akılda kalıcı. Bebeğinizi anlamak için bulunmaz nimet.”

7. Saniye Bencik Kangal | Korkma! İyi Bir Annesin

Annelere anneliğin her yönüyle başa çıkabileceklerini hatırlatan Korkma! İyi Bir Annesin, anne adaylarına ve mevcut annelere samimi bir rehberlik sağlıyor. Yazar annelik deneyimini paylaşarak okuyucularına 'yalnız olmadıklarını' hatırlatıyor ve her annenin benzer duyguları yaşadığını vurguluyor. Kitap, anne olma sürecindeki endişeleri ele alırken içten ve cesaret verici bir yaklaşım sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Anneler için başucu kitaplarından biri ve yazım dili çok akıcı.”

“Saniye hocam zaten işin uzmanı olarak dönem dönem başımıza gelebilecek her şeyi adım adım anlatıyor. Dolayısıyla bebeğimiz tanıyıp yapacağı hareketleri bildikçe sürprizlerle karşılaşıp paniğe kapılmıyoruz. Biz de mutluyuz bebeğimiz de mutlu.”

8. Elif Pınar Çakır |Bebekler Ne İster

Bebekler Ne İster, bebeğin hakları ve ihtiyaçlarına odaklanarak annelere ve babalara kılavuzluk eden bir kitap. Yazar, bebeklerin temel ihtiyaçlarını anlamak, onları sakinleştirmek ve gelişimlerini desteklemek için pratik öneriler sunar. Bu kitap, anne-babaların bebeklerini anlamalarına ve onlara sevgi dolu bir ortam sunmalarına yardımcı olarak ebeveynlerin en güzel yolculuğunda yanlarında bir rehber olarak yer almayı amaçlıyor. Dr. Elif Pınar Çakır'ın uzmanlığı ve güncel bilgileriyle desteklenen kitap, bebeklerin sağlıklı ve mutlu bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak için birçok değerli ipucu ve öneri sunuyor.

Kullanıcı yorumları

“Keşke hamileliğimde okusaydım dediğim kitap. Biraz geç okudum ama dolu dolu, her bir satırdan bir şey öğreneceksiniz.”

“Bebeğim doğduğundan beri bu kitap ve ‘Bebeğinizin İlk Yılında Sizi Neler Bekler’ kitabı gerçekten de başucumda duruyor. Bu kitabın da anlatımı oldukça sade ve anlaşılır. Tavsiye ederim.”

9. Aletha J. Solter | Bilinçli Bebek

Bilinçli Bebek kitabı, anne babalara bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki önemli konuları ele alıyor. Solter, bebeklerin ağlaması, sürekli kucakta tutulma isteği, uyku düzensizlikleri ve tuvalet eğitimi gibi konuları ele alırken çocuk yetiştirme sürecinde anne babalara rehberlik ediyor. Kitap, bebeğin kendini ifade etme biçimini ve ihtiyaçlarını anlamak için özel bir dilin varlığına vurgu yaparak ebeveynlere empatik bir yaklaşımın önemini vurguluyor. Solter, bebeğin düşünme ve hissetme yeteneğine sahip bir birey olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak onun gelişimine saygı duyulması gerektiğinin altını çiziyor.

Kullanıcı yorumları

“İnanılmaz faydalı. Yeni ebeveynler için mutlaka okunması gereken bir kitap.”

“Bebek bekleyen herkese tavsiye ederim. Çok aydınlatıcı bilgiler var ve anlatımı sürükleyici.”

10. Hetty Van De Rijt ve Frans Plooij | Harika Haftalar

Harika Haftalar kitabı, ebeveynlerin bebeğin ilk 20 ayındaki gelişimini anlamalarına ve desteklemelerine yardımcı oluyor. Kitap, bebeğin gözünden dünyayı keşfetmenin yanı sıra ebeveynlerin bebeğin yaşadığı on büyük gelişim sıçramasını keşfetmelerine imkan tanıyor. Ebeveynler, bebeğin huysuz anlarında onlara nasıl yardımcı olacaklarını öğrenirken her bir sıçramayı desteklemek için pratik ipuçları ve oyun önerilerini öğreniyor. Yazarların uzmanlığı, ebeveynlere bebeğin davranışlarını anlamak ve onları desteklemek için güvenilir bir kaynak sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

“Ansiklopedi gibi kalın kapaklı. Baskısı kaliteli. İçeriği bayağı dolu dolu. Bebeğinizin yaşadığı durumları anlamanızı kolaylaştırıyor. Başucu kitabı.”

"Kitapta tüm yazılanların zamanı haftası gelince birebir rehber olduğunu göreceksiniz."

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.