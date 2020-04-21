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  4. Seyahat için belge almak isteyenler isyan etti: '7 saattir bekleyen var'

Seyahat için belge almak isteyenler isyan etti: '7 saattir bekleyen var'

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2020 16:25 | Son Güncelleme

Eskişehir'de şehir dışı yolculuk yapmak için kuruldan izin almak isteyen vatandaşlar, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymamaları ise sırada bekleyenleri isyan ettirdi.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'na başvurmak için sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. İzin alabilmek için sıra bekleyen bazı vatandaşların maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştıkları görülürken, bazılarının ise sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.

'YETKİLİLER ÇÖZÜM BULMALI'

İzin işlemlerinin çok yavaş yapıldığı gerekçesiyle uzun süredir sırada beklediklerini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi. Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymamaları nedeniyle hastalığın yayılacağını söyleyen Furkan Özdil, "6-7 saattir insanlar burada bekliyor. Aralarında mesafe de olmuyor. İster istemez hastalık yayılacak. Yetkililerin buna bir çözüm bulmaları gerekir" dedi.

'3 SAATTİR BEKLİYORUM'

3 saattir izin alabilmek için sırada beklediğini belirten Cengiz Çayan ise, "İhtiyar annem, babam var. Onları götürmek için geldim. 3 saattir burada bekliyorum. 300- 400 kişiye numara vermişler. Neyin, ne olduğu belli değil" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
seyahat izin belgesi Eskişehir koronavirüs

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