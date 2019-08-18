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Seydikemer Süper Enduro Yarışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 18:06 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır anısına gerçekleştirilen etkinliğe, 50 sporcu katıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır anısına düzenlenen Süper Enduro Yarışı, 8 ilden 50 motosikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seydikemer Belediyesi ile Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde organize edilen yarışlarda 50 sporcu, Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda oluşturulan bin 150 metrelik parkurda, toprak tepelerin, kütüklerin, kamyon lastiklerinin, odun parçalarının üzerinden ve kayalıkların arasından geçti.

Zorlu parkurda bazı sporcular zaman zaman güç anlar yaşarken, bazıları da düştü. Düşen sporculara çevredeki görevliler yardım etti.

Yarışta, "Hobi 1" kategorisinde İsmail Cantekin, "Hobi 2" kategorisinde Şaban Özdemir, "Genç" kategorisinde Kemal Durusoy, "Usta" kategorisinde Gökhan Kart, "Veteran" kategorisinde İbrahim Duraman, "Prestij ve GP" kategorisinde ise Emre Coşar birinci oldu.

Yarışın ardından, özel olarak yaptırılan ve üzerinde Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın fotoğrafının bulunduğu kupalar, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, şehidin babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ile kardeşleri tarafından verildi.

Şehit babası Ramazan Ağır yaptığı konuşmada, etkinlik dolayısıyla onur duyduklarını ifade etti.

Oğlunun vatanını çok sevdiğini vurgulayan Ağır, "Oğlum eve her gelişinde büyük bir bayrak getirirdi. Şehit olmadan da bayrak getirdi. 'Oğlum her gelişinde eve bayrak mı getirilir?' demiştim. O da bana, 'Baba bayrak aşktır.' demişti. Rabbim şehadetini kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ilkini düzenledikleri yarışın ikincisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Bu sene yarış şehidimizin anısına yapıldığı için büyük bir anlam taşıyor. Allah şehitlerimizden razı olsun. Bu vatan, millet ve bayrak için gözlerini kırpmadan şehit oldular. Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır, 14 Temmuz'da Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşmüştü.

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