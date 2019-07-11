"Seyidoğlu"nun ihtiyati tedbir talebi kabul edildi

İSTANBUL (AA) - Seyidoğlu Baklavaları'nın, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin sahipleri tutuklanan "Seydioğlu Baklava AŞ" ile isim benzerliğinden dolayı marka itibarının zedelenmemesi için yaptığı ihtiyati tedbir talebi kabul edildi.

Bakırköy 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacı Seyidoğlu Baklavaları avukatınca Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu "Seydioğlu Baklava AŞ" hakkında yaptığı ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararında, davacı adına tescilli "Seyidoğlu" markaları ile iltibas yaratacak kadar benzerlik arzeden "Seydioğlu" firmasına ait yayınlar, hizmetler, mallar, ürünler, ambalajlar, tabela, ilan, reklam, broşür, afiş, tanıtım malzemesi, basılı kağıtlar, faturalar, ticari evrak ve internet alan adları da dahil olmak üzere her türlü marka kullanımın, internet üzerinden kullanılmasının tedbiren önlenmesine karar verdi.