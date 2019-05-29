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Seyir halinde açılan vinç, üst geçide çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, seyir halindeki vincin üst geçide çarpmasıyla meydana gelen kazada, sürücü Abdullah A.

Seyir halinde açılan vinç, üst geçide çarptı: 2 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, seyir halindeki vincin üst geçide çarpmasıyla meydana gelen kazada, sürücü Abdullah A. ve yanındaki Selman Bozkurt yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah A. yönetimindeki 50 2006 009 plakalı vincin 'bom' adı verilen hidrolik kısmı, seyir halindeyken açılarak Adnan Menderes Bulvarı'ndaki üst geçide çarptı. Çarpanın etkisiyle sürücü Abdullah A. ile yanındaki Selman Bozkurt yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Abdullah A. ve Selman Bozkurt, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle vinç ikiye ayrılırken, üst geçitte de hasar oluştu. Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yoldaki trafik vincin kaldırılmasıyla normale döndü.

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Seyir halinde açılan vinç, üst geçide çarptı: 2 yaralıSeyir halinde açılan vinç, üst geçide çarptı: 2 yaralıSeyir halinde açılan vinç, üst geçide çarptı: 2 yaralıSeyir halinde açılan vinç, üst geçide çarptı: 2 yaralı

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