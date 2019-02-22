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Seyir halindeki araç bir anda alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 07:34 | Son Güncelleme

Başkent'te seyir halindeyken aninden alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Yangını son anda fark eden vatandaşlar canlarını son anda kurtardı. Belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alan otomobilin küle dönüşü saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında polis ekipleri de bulvardaki trafiği durdurarak yolu kısa süreliğine ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekipleri güçlükle söndürdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hareket halindeyken aniden alev alan otomobil, küle döndü. Yangını son anda fark eden sürücü ve yolcular, son anda canlarını kurtardı.
Olay, saat 04.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde Batıkent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sefa K.'nın kullandığı 34 GFN 90 plakalı otomobil, Gülşehir Sitesi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev alarak yanmaya başladı.
Sürücü Sefa K., otomobilin içini saran dumanı fark ederek, yanındaki arkadaşlarıyla birlikte aracı terk etti. Alevler, kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de Batıkent Bulvarı'nı bir süreliğine tek taraflı olarak ulaşıma kapattı.
İtfaiye erlerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil küle döndü. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Ankara otomobil yangın

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