HABER

Seyir halindeki beton mikseri devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 20:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.Kayıkçılar köyü mevkiinde Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan özel bir firmaya ait S.Y.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Kayıkçılar köyü mevkiinde Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan özel bir firmaya ait S.Y. yönetiminde 06 FB 1609 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kaza sonrasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başladı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar ettiKavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti
İstanbul'da çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ'da bulunduİstanbul'da çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ'da bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.