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  4. Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yol ortasında bırakıp kendini dışarı attı

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yol ortasında bırakıp kendini dışarı attı

31.03.2024 07:49
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Batman’da seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yol ortasında bırakıp kendini dışarı attı

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Gap Mahallesi Mereto Caddesi’nde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden sürücü yol ortasında bıraktığı otomobilinden dışarı kendini attı.

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Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin motor kısmını sardı.

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Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

e12280f7-0b9f-45a0-b3f8-5110ac3742e3Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Batman Otomobil
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