HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Seyyar satıcıların kabusu olmuşlar! Zabıtalara rüşvet operasyonu... Detaylar ortaya çıktı: 4 bin 500 lira...

Seyyar satıcıların kabusu olmuşlar! Zabıtalara rüşvet operasyonu... Detaylar ortaya çıktı: 4 bin 500 lira...

18.08.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yapılan operasyonda, Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresindeki seyyar satıcılardan rüşvet aldığı belirlenen 2 zabıta yakalanmıştı. Özellikle kalabalık olan maç günlerinde para aldığı belirlenen zabıtalara düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıkarken seyyar satıcıların ifadelerine de ulaşıldı.

İstanbul Kadıköy'de, Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde bulunan seyyar satıcıların ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda 2 zabıtanın rüşvet aldığı belirlenmişti. Yapılan operasyonda, Kadıköy Belediyesinde çalışan 2 zabıta yakalanırken, özellikle kalabalık olan maç günlerini seçtikleri belirlendi. Öte yandan operasyona ilişkin görüntülere ulaşılırken seyyar satıcıların ifadeleri de ortaya çıktı...

GEÇEN YIL 3 BİN, BU YIL 4 BİN 500

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde görevli 2 zabıtanın Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresindeki rüşvet oyununu, seyyar satıcının şikayeti ortaya çıkardı. TRT Haber'in aktardığına göre, ifadede, geçen yıl 3 bin lira olan rüşvetin, bu yıl 4 bin 500 liraya çıkarıldığı da yer aldı.

ejrkö

"3 SENEDİR RÜŞVET VERİYORUM"

Rüşvet vermek zorunda kalan seyyar satıcılardan biri "Bu kişilere 3 senedir rüşvet veriyorum. Her maç günü benden gelip para istediler. Rüşvet vermediğimizde tezgah açtırmıyorlardı. Maddi menfaat sağlayamadıkları kişilere tezgah açtırmıyorlardı. Artık rüşveti ödeyecek durumumuz kalmadı" diye konuştu.

SEYYAR SATICI ŞİKAYETÇİ OLDU, POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Stat çevresinde tezgah açan seyyar satıcı mali şube polisine gelerek şikayetçi oldu. Müştekiler geçen yıla oranla bu yıl istenen rüşveti artık ödeyemediklerini beyan etti. Ardından polisle iş birliği yapıldı.

uşkç

RÜŞVETÇİ 2 ZABITA TUTUKLANDI

İstanbul Mali Şube polisi 4 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde operasyon düzenledi. Seri numaraları önceden alınan para, rüşvet alışverişinde kullanıldı.

Ekipler 2 zabıtayı suçüstü yakaladı. Birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlendi.

İkisi zabıta da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı 'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı
Eşini genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu! Sosyal medya paylaşımları...Eşini genital bölgesinden av tüfeğiyle vurdu! Sosyal medya paylaşımları...
Türkiye'den bidon bidon yağ taşıdılarTürkiye'den bidon bidon yağ taşıdılar
Anahtar Kelimeler:
Zabıta Kadıköy rüşvet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Beşiktaş...

Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha! Beşiktaş...

'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı

'Yamyam' geliyor! Bugün ve yarın için uzmanlar uyardı

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk! Kaymakam olarak atandı

İlginizi Çekebilir

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.