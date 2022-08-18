Seyyar satıcıların kabusu olmuşlar! Zabıtalara rüşvet operasyonu... Detaylar ortaya çıktı: 4 bin 500 lira...

İstanbul Kadıköy'de, Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde bulunan seyyar satıcıların ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda 2 zabıtanın rüşvet aldığı belirlenmişti. Yapılan operasyonda, Kadıköy Belediyesinde çalışan 2 zabıta yakalanırken, özellikle kalabalık olan maç günlerini seçtikleri belirlendi. Öte yandan operasyona ilişkin görüntülere ulaşılırken seyyar satıcıların ifadeleri de ortaya çıktı...

GEÇEN YIL 3 BİN, BU YIL 4 BİN 500

İstanbul Kadıköy Belediyesi'nde görevli 2 zabıtanın Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresindeki rüşvet oyununu, seyyar satıcının şikayeti ortaya çıkardı. TRT Haber'in aktardığına göre, ifadede, geçen yıl 3 bin lira olan rüşvetin, bu yıl 4 bin 500 liraya çıkarıldığı da yer aldı.

"3 SENEDİR RÜŞVET VERİYORUM"

Rüşvet vermek zorunda kalan seyyar satıcılardan biri "Bu kişilere 3 senedir rüşvet veriyorum. Her maç günü benden gelip para istediler. Rüşvet vermediğimizde tezgah açtırmıyorlardı. Maddi menfaat sağlayamadıkları kişilere tezgah açtırmıyorlardı. Artık rüşveti ödeyecek durumumuz kalmadı" diye konuştu.

SEYYAR SATICI ŞİKAYETÇİ OLDU, POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Stat çevresinde tezgah açan seyyar satıcı mali şube polisine gelerek şikayetçi oldu. Müştekiler geçen yıla oranla bu yıl istenen rüşveti artık ödeyemediklerini beyan etti. Ardından polisle iş birliği yapıldı.

RÜŞVETÇİ 2 ZABITA TUTUKLANDI

İstanbul Mali Şube polisi 4 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde operasyon düzenledi. Seri numaraları önceden alınan para, rüşvet alışverişinde kullanıldı.

Ekipler 2 zabıtayı suçüstü yakaladı. Birinin örgütlü olarak rüşvet almak ve rüşvete aracılık etmek suçlarından daha önce adli işlem gördüğü belirlendi.

İkisi zabıta da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

