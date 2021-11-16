Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşında öldü? Sezai Karakoç'un eserleri neler?

22 Ocak 1933 doğumlu Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. " Putlar tanrısızlık ortamında üreyen ruh mantarlarıdır.", "Benim gözlerim yeşildir. Evet evet, onun gözleri ise kara. Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara." ünlü şair Sezai Karakoç'un sözleri arasında yer alır. İşte detaylar...

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

1933 Diyarbakır Ergani doğumlu Sezai Karakoç Türk şair, yazar ve siyasetçidir. Çocukluk yılları Ergani'de geçen Karakoç eğitimine Ergani'de başladı. Karakoç 1944'te ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okudu. Sonrasında lise eğitimi almak için Gaziantep'e gitti. Gaziantep Lisesinden 1950'de mezun oldu. Lise yılları boyunca Felsefe dersi ile yakından ilgilenen Karakoç, Felsefe okumaya karar verdi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanlar doğrultusunda eğitimine devam etmek için tercih etmesi gereken yatılı olan tek bölüm Siyasal bilgiler fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

Sınav sonuçları belli olduğunda Karakoç, Siyasal bilgiler fakültesini kazanmıştı. Karakoç eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine başladı. 1955'te üniversite eğitimini tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesinin mali şubesinden mezun oldu. Ardından zorunlu hizmet neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışma hayatına başladı. Sonrasında maliye müfettişi olmaya karar veren Sezai Karakoç, müfettişlik sınavına girdi. Sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı görevine başladı. Sezai Karakoç Anadolu'yu çok seviyordu.

Görevi icabı birçok kez Anadolu'yu gezen ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı elde eden Karakoç, İstanbul'da Diriliş dergisini kurdu. Sonrasında siyasete atılmaya karar verdi ve Diriliş partisini kurdu. Böylelikle siyaset hayatı başladı.1990'da kurulan Diriliş partisinin ömrü 7 yıl sürdü. Sonrasında 2007'de kapanan eski partisi üzerine yeni partisi olan Yüce Diriliş partisini kurdu.

Sezai Karakoç'un ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' ifadeleri yer aldı.

SEZAİ KARAKOÇ SÖZLERİ

" Putlar tanrısızlık ortamında üreyen ruh mantarlarıdır. "

" Benim gözlerim yeşildir. Evet evet, onun gözleri ise kara. Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara."

" Umutsuzluk yok! Gün gelir. Gül de açar. Bülbül de öter. "

" Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. "

" Allah'ın yolu kaybolmaz. Ama ondan ayrılan veya onu ihmal eden, bir daha doğmamacasına batar. Yolundan ayrılanlar ise kaybedecektir, Allah'ın kaybı yoktur. "

SEZAİ KARAKOÇ ESERLERİ

Monna Rosa-ı Aşk ve Çileler

Anneler ve Çocuklar

Donuk Aşk

Kar şiiri

Ben Kandan Elbise Giydim

Balkon

Köse

Sevgi

Adak Işığı

Kara Yılan

Sessiz Müzik

Çocukluğumuz

İnci Dakikaları

Rüzgar

Liliyar

SEZAİ KARAKOÇ ŞİİRLERİ

Körfez (1959)

Şahdamar (1962)

Hızırla Kırk Saat (1967)

Sesler (1968)

Taha'nın Kitabı (1968)

Kıyamet Aşısı (1968)

Gül Muştusu (1969)

Zamana Adanmış Sözler (1970)

Şiirler (1975)

Ayinler (1977)

Leyla ile Mecnun (1981)

Ateş Dansı (1987)

Alınyazısı Saati (1989)

Deneme-İnceleme yazıları

Yunus Emre (1965)

Yazılar (1967)

İslam'ın Dirilişi (1967)

İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü (1967)

Mehmet Akif (1968)

Mağara ve Işık (1969)

Edebiyat Yazıları 1 (1982)

Edebiyat Yazıları 2 (1986)

SEZAİ KARAKOÇ ÖDÜLLERİ