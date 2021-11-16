HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşında öldü? Sezai Karakoç'un eserleri neler?

Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşında öldü? Sezai Karakoç'un eserleri neler?

16.11.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk edebiyatının değerli şairlerden biri Sezai Karakoç hayata gözlerini yumdu. Sezai Karakoç'un yazdığı eserler birçok dile çevrildi. Anneler ve Çocuklar, Donuk Aşk, Kar şiiri, Ben Kandan Elbise Giydim Sezai Karakoç'un eserlerinden bazılarıdır. İşte Sezai Karakoç hakkında merak edilenler...

Sezai Karakoç kimdir, kaç yaşında öldü? Sezai Karakoç'un eserleri neler?

22 Ocak 1933 doğumlu Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. " Putlar tanrısızlık ortamında üreyen ruh mantarlarıdır.", "Benim gözlerim yeşildir. Evet evet, onun gözleri ise kara. Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara." ünlü şair Sezai Karakoç'un sözleri arasında yer alır. İşte detaylar...

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

1933 Diyarbakır Ergani doğumlu Sezai Karakoç Türk şair, yazar ve siyasetçidir. Çocukluk yılları Ergani'de geçen Karakoç eğitimine Ergani'de başladı. Karakoç 1944'te ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okudu. Sonrasında lise eğitimi almak için Gaziantep'e gitti. Gaziantep Lisesinden 1950'de mezun oldu. Lise yılları boyunca Felsefe dersi ile yakından ilgilenen Karakoç, Felsefe okumaya karar verdi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanlar doğrultusunda eğitimine devam etmek için tercih etmesi gereken yatılı olan tek bölüm Siyasal bilgiler fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

Sınav sonuçları belli olduğunda Karakoç, Siyasal bilgiler fakültesini kazanmıştı. Karakoç eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine başladı. 1955'te üniversite eğitimini tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesinin mali şubesinden mezun oldu. Ardından zorunlu hizmet neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışma hayatına başladı. Sonrasında maliye müfettişi olmaya karar veren Sezai Karakoç, müfettişlik sınavına girdi. Sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı görevine başladı. Sezai Karakoç Anadolu'yu çok seviyordu.

Görevi icabı birçok kez Anadolu'yu gezen ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı elde eden Karakoç, İstanbul'da Diriliş dergisini kurdu. Sonrasında siyasete atılmaya karar verdi ve Diriliş partisini kurdu. Böylelikle siyaset hayatı başladı.1990'da kurulan Diriliş partisinin ömrü 7 yıl sürdü. Sonrasında 2007'de kapanan eski partisi üzerine yeni partisi olan Yüce Diriliş partisini kurdu.

Sezai Karakoç'un ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' ifadeleri yer aldı.

SEZAİ KARAKOÇ SÖZLERİ

" Putlar tanrısızlık ortamında üreyen ruh mantarlarıdır. "

" Benim gözlerim yeşildir. Evet evet, onun gözleri ise kara. Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara."

" Umutsuzluk yok! Gün gelir. Gül de açar. Bülbül de öter. "

" Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. "

" Allah'ın yolu kaybolmaz. Ama ondan ayrılan veya onu ihmal eden, bir daha doğmamacasına batar. Yolundan ayrılanlar ise kaybedecektir, Allah'ın kaybı yoktur. "

SEZAİ KARAKOÇ ESERLERİ

  • Monna Rosa-ı Aşk ve Çileler

  • Anneler ve Çocuklar

  • Donuk Aşk

  • Kar şiiri

  • Ben Kandan Elbise Giydim

  • Balkon

  • Köse

  • Sevgi

  • Adak Işığı

  • Kara Yılan

  • Sessiz Müzik

  • Çocukluğumuz

  • İnci Dakikaları

  • Rüzgar

  • Liliyar

SEZAİ KARAKOÇ ŞİİRLERİ

  • Körfez (1959)
  • Şahdamar (1962)
  • Hızırla Kırk Saat (1967)
  • Sesler (1968)
  • Taha'nın Kitabı (1968)
  • Kıyamet Aşısı (1968)
  • Gül Muştusu (1969)
  • Zamana Adanmış Sözler (1970)
  • Şiirler (1975)
  • Ayinler (1977)
  • Leyla ile Mecnun (1981)
  • Ateş Dansı (1987)
  • Alınyazısı Saati (1989)
  • Deneme-İnceleme yazıları
  • Yunus Emre (1965)
  • Yazılar (1967)
  • İslam'ın Dirilişi (1967)
  • İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü (1967)
  • Mehmet Akif (1968)
  • Mağara ve Işık (1969)
  • Edebiyat Yazıları 1 (1982)
  • Edebiyat Yazıları 2 (1986)

SEZAİ KARAKOÇ ÖDÜLLERİ

  • 1968 Milli Türk Talebe Birliği Milli Hizmet Madalyası
  • 1970 Sürgündeki Macar Yazarları Gümüş Madalya Ödülü
  • 1982 Türkiye Yazarlar Birliği Hikâye Ödülü
  • 1988 Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü
  • 1991 Dünya Sanat ve Kültür Akademisi Ödülü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNER Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı Ünlü isimden derin dekolteli poz! Sosyal medya sallandı
TSK subay alımı ne zaman?TSK subay alımı ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Sezai Karakoç

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Uzman isim asgari ücret için rakam verdi

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Zam aralığı 1 aya indi, imkânınız varsa alın

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Flaş açıklama: Cumhurbaşkanımıza kurulan tuzaktı

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Doğal gazın fiyatı arttı, sobaya dönüş başladı

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında yeni dönem

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Valilikten koronavirüs kararı! Yarından itibaren geçerli olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.