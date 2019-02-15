AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Cumhur İttifakı'nın adaylarına yönelik, "batıda kaybettireceğiz" şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Bu strateji sadece AK Parti'ye karşı bir strateji değil ülkemizin menfaatlerinin de aleyhine bir stratejidir." dedi.

Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı "Kürdistan'da kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz." şeklindeki açıklamalarını, CHP ve İYİ Parti'ye oy verecek vatandaşların iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın, milletin gözü önünde kurulduğuna dikkati çeken Özmen, "Derdimiz milletimize hizmet etmektir. Oysa diğer ittifakın paydaşlarından HDP, her ne kadar İYİ Parti ve CHP 'Bizim müttefikimiz değil' dese de açık bir şekilde Millet İttifakı'nın stratejisini ortaya koymaktadır. Bu bakımdan HDP'nin olduğu bir ittifaktaki partilere oy vermeyi düşünen değerli Aydınlı hemşehrilerimizin düşünmelerini istiyorum. Çünkü bu strateji sadece AK Parti'ye karşı bir strateji değil, ülkemizin menfaatlerinin de aleyhine bir stratejidir." ifadesini kullandı.