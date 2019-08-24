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Sezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

SANATÇI Sezen Aksu'nun, İzmir'de 91 yaşında vefat eden babası Sami Yıldırım'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sezen Aksu'yu, acılı gününde, Sibel Can, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sıla, Müjde Ar ve Demet Akbağ'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler de yalnız bırakmadı.

Sezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladı

Davut CAN- Nevra UÇKAÇ- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- SANATÇI Sezen Aksu'nun, İzmir'de 91 yaşında vefat eden babası Sami Yıldırım'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sezen Aksu'yu, acılı gününde, Sibel Can, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sıla, Müjde Ar ve Demet Akbağ'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler de yalnız bırakmadı.
Türk pop müziğinin güçlü ismi, 'Minik Serçe' lakaplı Sezen Aksu'nun babası, emekli okul müdürü Sami Yıldırım, solunum güçlüğü nedeniyle gittiği Çiğli'deki bir özel hastanede, akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle, dün saat 12.30'da hayata gözlerini yumdu. O sırada hastanede bulunan Sezen Aksu, 2016 yılında yaşamını yitiren emekli fen bilgisi öğretmeni annesi Şehriban Yıldırım'ın ardından, babasını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
İzmir'de yaşayan Sami Yıldırım için, Konak ilçesinin Küçükyalı semtinde bulunan Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Sezen Aksu, oğlu Mithat Can Özer ve ağabeyi Nihat Yıldırım hazır bulundu, baş sağlığı dileklerini kabul etti. Sezen Aksu'yu bu acılı gününde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Sibel Can, Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sıla, Müjde Ar, eşi Ercan Karakaş, Demet Akbağ, Ceylan Ertem ve Saba Tümer'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı. Sibel Can, taziyeleri kabul eden Sezen Aksu'yu bir an olsun yalnız bırakmadı. Törene katılamayan Zülfü Livaneli, Ebru Gündeş, Hıncal Uluç, Sertab Erener, Müjdat Gezen, Nazan Öncel ve Uğur Yücel'in de çelenk gönderdiği görüldü. Yaşamını yitiren Sami Yıldırım'ı komşuları ve yakınları da son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Sezen Aksu, taziyeleri kabul ettiği sırada kendisine verilen çiçeği de elinden bırakmadı. Aksu, kendisine taziyede bulunanlara, "Elbette acılıyız, ancak güçlü olmaya çalışıyoruz" dedi.
Sami Yıldırım'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından, Örnekköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında, 2016 yılında vefat eden eşi Şehriban Yıldırım'ın yanında toprağa verildi.

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Sezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladıSezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladıSezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladıSezen Aksu, babasını son yolculuğuna uğurladı

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