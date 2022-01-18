Sezen Aksu tartışması nasıl başladı, sanatçılar ve siyasetçiler ne dedi?

Ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkı Türkiye'de gündem oldu. Şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tartışma yarattı. Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de oldu.

Ankara'da dün Avukat Mikail Yılmaz öncülüğünde bir grup, Sezen Aksu hakkında, "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi verdikten sonra adliye önünde grup adına açıklama yapan Yılmaz, "Aksu'nun şarkısında kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını" öne sürdü.

Bu ifadelerle Aksu'nun dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini iddia eden Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur" dedi.

Şarkıda geçen ifadelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunan Yılmaz, "suçtan elde edilen gelir olduğu için" kazancın müsaderesini talep ettiklerini de söyledi.

Şarkı neden gündeme geldi?

Sezen Aksu iki hafta önce bir video ile YouTube kanalında, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkıyı paylaştı.

"Acısıyla, tatlısıyla/Ne şahane bir şey yaşamak/Dibe vurmak, dimdik durmak/Bin bahane, bin oyun kurmak/Binmişiz bir alâmate/Gidiyoruz kıyamete/Selam söyleyin o cahil/Havva ile Adem'e..." sözleriyle başlayan şarkı hafta sonu Türkiye'de sosyal medyada tartışıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Pazartesi günü herhangi bir isim vermeden açıklama yaptı.

Son zamanlarda "Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Havva ve Hz. Meryem'e yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığı" denilerek başlayan açıklama, şu ifadelerle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'de 'halife' olarak nitelenen Hz. Adem ve onun eşi Hz. Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır. Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun, İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımlarda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir."

Tepkiler ne oldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'ya tepki gösterdi.

Bahçeli, "Yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya cahil diyen şuursuz bir sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme" dedi.

AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz sosyal medya hesabında Aksu'yu hedef göstererek, "Yeter! Sanat, müzik kisvesi altında değerlerimize yaptığınız saldırılara artık son verin, 'Modanız Geçti', toplumumuz sizin gibilerden bıktı!" paylaşımını yaptı.

Milli Beka Hareketi Derneği bugün Aksu'nun evinin önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. Dernek Başkanı Murat Şahin, "İnsanlığın atası olan İlk Peygamber Hz. Adem Aleyhisselama ve Hz. Havva Annemiz Aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu 'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'ya destek verdi.

https://twitter.com/ekrem\_imamoglu/status/1483371662481440769

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan de dün akşam sosyal medya hesabında Sezen Aksu'yu savundu.

https://twitter.com/alibabacan/status/1483155274475216899

Diğer partilerden de Sezen Aksu'ya destek mesajları geldi.

https://twitter.com/BBahadirErdem/status/1483178161001181185

https://twitter.com/HudaKaya777/status/1483185648727216136

'**Bu ülkenin en derin ozanlarından biri**'

Elif Şafak, Zülfü Livaneli, Sıla, Aleyna Tilki ve birçok ünlü isim daha Aksu'ya destek mesajları gönderdi.

Sanatçı Zülfü Livaneli, "Sezen Aksu'ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar" paylaşımını yaptı.

Yazar Elif Şafak, paylaşımında, "Sanatçılarını hakaret, linç ve iftiralarla yıpratan, çok ama çok yalnızlaştıran bir toplum olduk. O kadar kolay ki insanlara saldırmak. #SezenAksu bu ülkenin en değerli sanatçılarındandır. Şarkıları ve sesi kaç kuşağın yüreklerinde yer etmiş" ifadelerini kullandı.

Pop yıldızı Aleyna Tilki de Twitter'daki paylaşımında, "Ben artık buranın, tüm yaşanmışlıkları ve hikayeleri yok sayıp, bir günde insanı vezir bir saniyede de rezil edebilme halini kaldıramıyorum. Sezen Aksu'nun bile hakkıyla sahip çıkılmadığı bir dönemin kadını olmak beni simülasyonda gibi hissettiriyor" dedi.

https://twitter.com/mustinetnet/status/1482350134834962439

Sezen Aksu'ya destek sanatçılardan Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası bazı çevrelerce hedef gösterildi.

